11 января 2023

Пермяков ожидают ветреные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег, сугробы, метель, нечищенная дорога
В Перми будет относительно тепло, но ветрено Фото:

В ближайшие выходные в Пермском крае ожидается ветреная погода. При этом снега будет мало, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы, говорят синоптики.

«О погоде 13—16 января: умеренно-холодно, ветрено и малоснежно», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram. В пятницу в Перми ночью и утром выпадет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Столбик термометра останется на отметке −14… −10 градусов.

14 января характер погоды не поменяется, а днем в воскресенье выглянет солнце. По предварительным прогнозам, умеренно-холодная погода с редким небольшим снегом сохранится до 20 января.

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В ближайшие выходные в Пермском крае ожидается ветреная погода. При этом снега будет мало, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы, говорят синоптики. «О погоде 13—16 января: умеренно-холодно, ветрено и малоснежно», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram. В пятницу в Перми ночью и утром выпадет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Столбик термометра останется на отметке −14… −10 градусов. 14 января характер погоды не поменяется, а днем в воскресенье выглянет солнце. По предварительным прогнозам, умеренно-холодная погода с редким небольшим снегом сохранится до 20 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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