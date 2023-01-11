Пермяков ожидают ветреные выходные

В ближайшие выходные в Пермском крае ожидается ветреная погода. При этом снега будет мало, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы, говорят синоптики.
«О погоде 13—16 января: умеренно-холодно, ветрено и малоснежно», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram. В пятницу в Перми ночью и утром выпадет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Столбик термометра останется на отметке −14… −10 градусов.
14 января характер погоды не поменяется, а днем в воскресенье выглянет солнце. По предварительным прогнозам, умеренно-холодная погода с редким небольшим снегом сохранится до 20 января.
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