Курганский оборонный завод ищет работников в Казахстане. Скрин

12 января 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Кургане оборонно-промышленный завод приглашают на работу вахтовым методом сотрудников из Казахстана. Соответствующая информация размещена на популярном сайте с объявлениями. «Крупный оборонно-промышленный завод проводит набор токарей. Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы от одного года. Должностные обязанности: токарная обработка деталей, изготовление деталей, штампов и оснастки. Заработная плата от 84 000 рублей», — указано на сайте. Объявление опубликовано с геопозицией в городе Петропавловск в Казахстане. Также на завод приглашают станочников широкого профиля и операторов станков с ЧПУ на зарплату от 72 до 84 тысяч рублей. Прессовщикам готовы платить 55 000 — 63 000 рублей. Фрезеровщикам, слесарям, шлифовщикам и наладчикам обещают заработную платы до 74 тысяч рублей. Кроме того, вахтовым работникам предоставляется бесплатное жилье и спецодежда. Работодатель оплачивает больничные, отпуска и компенсируют проезд. Ранее URA.RU писало, что на курганские оборонно-промышленные заводы открыто около четырех тысяч вакантных мест. Также сообщалось, что на «Курганприборе» ищут начальника по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и руководителей конструкторских бюро авиационных средств поражения. Кроме того, жителей Курганской области приглашают работать токарями и фрезеровщиками на оборонном предприятии под Москвой за 130 тысяч рублей. В Саратове вахтовикам из Кургана на должности слесарей готовы платить от 120 тысяч рублей.