Прокурор ХМАО поставил перед подчиненными новую задачу в профессиональный праздник Прокурор ХМАО призвал подчиненных защищать родственников мобилизованных и добровольцев 12 января 2023 в 18:14 Размер текста - 17 + Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин обозначил подчиненным новые цели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин в День российской прокуратуры поздравил подчиненных и поставил перед ними новую задачу — обеспечить защиту родственников мобилизованных и добровольцев. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале правительства Югры. «Мы должны обеспечить защиту родственников мобилизованных, родственников добровольцев, которые могут оказаться в непростой жизненной ситуации. Это новая задача, которую нам раньше не доводилось исполнять», — подчеркнул Ботвинкин. Кроме защиты добровольцев, ведомство продолжит свою обычную деятельность по контролю и надзору за соблюдением законодательства. «В текущем году основными задачами будут — устранение всех нарушений федерального законодательства, защита прав несовершеннолетних, ветеранов, инвалидов, пенсионеров, защита предпринимательского сообщества, устранение нарушений в сфере экономики и экологии», — добавил Ботвинкин. На торжественном мероприятии состоялась также церемония награждения лучших сотрудников прокуратуры. Губернатор ХМАО Наталья Комарова лично поздравила их с профессиональным праздником и вручила награды. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин в День российской прокуратуры поздравил подчиненных и поставил перед ними новую задачу — обеспечить защиту родственников мобилизованных и добровольцев. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале правительства Югры. «Мы должны обеспечить защиту родственников мобилизованных, родственников добровольцев, которые могут оказаться в непростой жизненной ситуации. Это новая задача, которую нам раньше не доводилось исполнять», — подчеркнул Ботвинкин. Кроме защиты добровольцев, ведомство продолжит свою обычную деятельность по контролю и надзору за соблюдением законодательства. «В текущем году основными задачами будут — устранение всех нарушений федерального законодательства, защита прав несовершеннолетних, ветеранов, инвалидов, пенсионеров, защита предпринимательского сообщества, устранение нарушений в сфере экономики и экологии», — добавил Ботвинкин. На торжественном мероприятии состоялась также церемония награждения лучших сотрудников прокуратуры. Губернатор ХМАО Наталья Комарова лично поздравила их с профессиональным праздником и вручила награды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям