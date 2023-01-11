Прокурор ХМАО поставил перед подчиненными новую задачу в профессиональный праздник

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин в День российской прокуратуры поздравил подчиненных и поставил перед ними новую задачу — обеспечить защиту родственников мобилизованных и добровольцев. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале правительства Югры.
«Мы должны обеспечить защиту родственников мобилизованных, родственников добровольцев, которые могут оказаться в непростой жизненной ситуации. Это новая задача, которую нам раньше не доводилось исполнять», — подчеркнул Ботвинкин.
Кроме защиты добровольцев, ведомство продолжит свою обычную деятельность по контролю и надзору за соблюдением законодательства. «В текущем году основными задачами будут — устранение всех нарушений федерального законодательства, защита прав несовершеннолетних, ветеранов, инвалидов, пенсионеров, защита предпринимательского сообщества, устранение нарушений в сфере экономики и экологии», — добавил Ботвинкин.
На торжественном мероприятии состоялась также церемония награждения лучших сотрудников прокуратуры. Губернатор ХМАО Наталья Комарова лично поздравила их с профессиональным праздником и вручила награды.
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