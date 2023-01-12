В Екатеринбурге нашли живой 40-летнюю женщину

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Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, мчс, спасатель
Представители поискового отряда поблагодарили всех, кто помогал искать женщину Фото:

Екатеринбурженка, которая сутки не выходила на связь, найдена живой. Об этом сообщил свердловский поисковой отряд «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — сообщили поисковики.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в настоящее время сотрудниками отделения полиции №7, куда 12 января оступило заявление о пропаже женщины, проводятся проверочные мероприятия и устанавливаются обстоятельства ее ухода. «Полицейскими опрошен супруг, который пояснил, что жена и ранее уходила из дома. У потерпевшей врачи зафиксировали обморожение рук и ног, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

Ранее сотрудники полиции № 7 заявили, что занимаются поиском женщины, которая вышла из дома 11 января и не возвращалась. Всех неравнодушных просили связаться с полицейскими или координатором поиска.

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Екатеринбурженка, которая сутки не выходила на связь, найдена живой. Об этом сообщил свердловский поисковой отряд «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте». «Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — сообщили поисковики. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в настоящее время сотрудниками отделения полиции №7, куда 12 января оступило заявление о пропаже женщины, проводятся проверочные мероприятия и устанавливаются обстоятельства ее ухода. «Полицейскими опрошен супруг, который пояснил, что жена и ранее уходила из дома. У потерпевшей врачи зафиксировали обморожение рук и ног, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве. Ранее сотрудники полиции № 7 заявили, что занимаются поиском женщины, которая вышла из дома 11 января и не возвращалась. Всех неравнодушных просили связаться с полицейскими или координатором поиска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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