В ЯНАО курьер крал чужие посылки

Курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей
В Новом Уренгое (ЯНАО) курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Установлено, что женщина с 11 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г., будучи трудоустроенной курьером в транспортной компании, присвоила посылки жителей города на общую сумму более 309 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
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