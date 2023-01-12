12 января 2023
11 января 2023

В ЯНАО курьер крал чужие посылки

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Таможенный почтовый пост при «Аэропорте «Кольцово». Екатеринбург, почта, посылки, таможенный контроль, таможенный пост, сортировка почты
Курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что женщина с 11 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г., будучи трудоустроенной курьером в транспортной компании, присвоила посылки жителей города на общую сумму более 309 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Надыма украл деньги с банковской карты. Юноше удалось вывести 26 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что женщина с 11 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г., будучи трудоустроенной курьером в транспортной компании, присвоила посылки жителей города на общую сумму более 309 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что подросток из Надыма украл деньги с банковской карты. Юноше удалось вывести 26 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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