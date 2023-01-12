В ЯНАО курьер крал чужие посылки

Курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) курьер транспортной компании присвоил чужое имущество на сумму 309 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что женщина с 11 марта 2022 г. по 20 апреля 2022 г., будучи трудоустроенной курьером в транспортной компании, присвоила посылки жителей города на общую сумму более 309 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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