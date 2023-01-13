В ХМАО на участке дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти», произошло ДТП со смертельным исходом. Официальный telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» сообщает, что в результате столкновения автомобиля «Лада Нива» и Suzuki погиб водитель отечественного автомобиля.
«В Нефтеюганском районе 61-летний водитель „Лада Нива“, по предварительным данным, совершая обгон, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Suzuki, движущимся во встречном направлении. В результате автоаварии водитель Нивы от полученных травм скончался, а водитель Suzuki доставлен в медицинское учреждение», — указано в публикации.
По данным ГИБДД, за сутки зарегистрировано три аварии, в которых один человек погиб и трое получили травмы. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения, двое — за отказ в прохождении медицинского освидетельствования.
Ранее URA.RU писало о возгорании автомобиля на трассе «Сургут-Лангепас». По данным дознавателей, при пожаре никто не пострадал.
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В ХМАО на участке дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти», произошло ДТП со смертельным исходом. Официальный telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» сообщает, что в результате столкновения автомобиля «Лада Нива» и Suzuki погиб водитель отечественного автомобиля. «В Нефтеюганском районе 61-летний водитель „Лада Нива“, по предварительным данным, совершая обгон, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Suzuki, движущимся во встречном направлении. В результате автоаварии водитель Нивы от полученных травм скончался, а водитель Suzuki доставлен в медицинское учреждение», — указано в публикации. По данным ГИБДД, за сутки зарегистрировано три аварии, в которых один человек погиб и трое получили травмы. Задержано шесть водителей в состоянии опьянения, двое — за отказ в прохождении медицинского освидетельствования. Ранее URA.RU писало о возгорании автомобиля на трассе «Сургут-Лангепас». По данным дознавателей, при пожаре никто не пострадал.