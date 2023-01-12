В Пермском крае воры, сделав подкоп, украли металл на полмиллиона

Преступление подозреваемые планировали в течение месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нытвенском городском округе Пермского края полицейские задержали подозреваемых в краже имущества из складских помещений на сумму более полумиллиона рублей. Предполагаемые похитители — 18-летний и 20-летний нигде не работающие местные жители. Установлено, что они проникли на территорию склада, сделав подкоп.

«Молодые люди рассказали, что готовились к преступлению в течение месяца. Они обследовали территорию, на которой расположены склады, закупили мешки для вывоза похищенного. Идея с подкопом возникла после того, как злоумышленники увидели на воротах навесной замок. Первая попытка закончилась неудачей — помешала преграда в виде бетонной стены. Второй подход оказался успешным и молодые люди проникли на территорию», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

На складе внимание молодых людей привлекли электродвигатели, сделанные из цветного металла. Через два дня подозреваемые вернулись на место преступления, разобрали двигатели, сняли медную обмотку, которую положили в мешки и спрятали в лесу. Позже они сдали похищенное в пункт приема металлолома. Полученные средства в размере 39 тысяч рублей похитители потратили на личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается. Обратившийся в полицию хозяин складских помещений заявил о причиненном ему ущербе на сумму 640 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми полицейские 10 лет разыскивают преступника, который делает подкопы под банкоматы. Преступления совершаются примерно один раз в год, общая сумма ущерба составила 35 миллионов рублей.