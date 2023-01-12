12 января 2023

В Роспотребнадзоре назвали условия перевода свердловских школьников на дистант

Свердловский Роспотребнадзор: при 20% болеющих учеников класс будет переведен на дистант
© Служба новостей «URA.RU»
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Если в классе отсутствует 20% учеников из-за ОРВИ, то класс рекомендуется перевести на дистант Фото:

Заместитель руководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева назвала условие для перевода школ на дистанционное обучение. Она отметила, что существует налаженный механизм прерывания эпидпроцесса в учебных заведениях.

«Если в классе отсутствует 20% учеников или больше в связи с тем, что у них ОРВИ, директор школы может принять решение о переводе класса на дистанционное обучение. Такое решение принимается на уровне муниципалитета», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. На 13 января зарегистрировано 37 000 случаев заражения.

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Заместитель руководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева назвала условие для перевода школ на дистанционное обучение. Она отметила, что существует налаженный механизм прерывания эпидпроцесса в учебных заведениях. «Если в классе отсутствует 20% учеников или больше в связи с тем, что у них ОРВИ, директор школы может принять решение о переводе класса на дистанционное обучение. Такое решение принимается на уровне муниципалитета», — отметила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. На 13 января зарегистрировано 37 000 случаев заражения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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