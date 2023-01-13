Екатеринбуржцам напомнят о победе над Пермью в борьбе за лучшие умы

13 января 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Борьба между Екатеринбургом и Пермью за статус научного центра развернулась в начале 20-го века Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Одним из важнейших разделов новой энциклопедии про Екатеринбург, которую готовят к 300-летию города, станет наука. Авторы, в частности, расскажут о зарождении вузов в столице Урала. Но так как они ограничены форматом издания, в красках описать соперничество с соседними городами (а оно было — например, с Пермью) не смогут. Поэтому URA.RU попросило замглавы редколлегии, ведущего научного сотрудника института истории и археологии УрО РАН Константина Бугрова раскрыть детали вне рамок проекта. По словам Бугрова, до конца 19 века специалистов в горном деле приходилось готовить в Санкт-Петербурге, а то и в Германии. Ближайшие к Уралу университеты располагались в Казани и Томске. «Было ясно, что уральский вуз — вопрос времени. Другое дело — где он откроется. Главными претендентами выступали губернская столица Пермь и горнозаводской Екатеринбург. Но дело не двигалось вплоть до 1914 года, когда гонку наконец выиграл Екатеринбург — император Николай II утвердил решение об открытии в городе Горного института», — рассказал Бугров. Но пермская деловая элита во главе с купцом Николаем Мешковым сыграла на опережение, добившись создания в Перми отделения Петроградского университета. Занятия в нем начались с октября 1916 года. «Получается, первым вузом, основанным на Урале, стал Горный институт в Екатеринбурге, но первым, начавшим работу — отделение Петроградского университета в Перми. Горный в Екатеринбурге открыл двери для студентов только осенью 1917 года — трудно было придумать менее подходящее время! В 1918—1919 годах оба вуза толком не работали: Урал был охвачен гражданской войной», — напомнил ученый. В 1919 году Пермский университет (он уже не был филиалом петроградского вуза) возобновил работу, собирался вернуться к работе и Горный институт в Екатеринбурге под началом геолога Константина Матвеева. Но советская власть скорректировала план: в 1920-м на базе Горного института создали Уральский университет. Профессура Горного сопротивлялась, но безрезультатно. «Хотя Пермь и утратила статус губернского центра в 1923 году, вплоть до конца 1920-х по своему научному потенциалу она оставалась не менее весомой. Но уже к началу следующего десятилетия чаша весов склонилась на сторону Екатеринбурга-Свердловска. Пермская либеральная профессура так и не нашла общего языка с советской властью. На рубеже 1920-х — 1930-х годов многие специалисты покинули город», — добавил Бугров. Статья по теме К 300-летию екатеринбуржцам выдадут все секреты города В Екатеринбурге противостояние тоже было, но металлурги и химики куда быстрее нашли общий язык с руководством Уральской области. Ведь занимались прикладной наукой, востребованной в эпоху больших задач, индустриализации. В результате к административному статусу Екатеринбурга-Свердловска добавился научно-образовательный. В 1930-х годов на базе старого Уральского университета образовался целый ряд вузов — индустриальный (будущий УПИ), горный, лесотехнический, а также организованный в 1931 году Свердловский госуниверситет — будущий УрГУ. Собственным «классическим» образованием Свердловск обзавелся в 1940-х, когда в структуре УрГУ появились гуманитарные факультеты. Выход книги, задуманной мэрией и вице-спикером заксо Виктором Маслаковым, запланирован на весну. В ней будет в два раза больше статей, чем в энциклопедии 2002 года, — почти три тысячи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из важнейших разделов новой энциклопедии про Екатеринбург, которую готовят к 300-летию города, станет наука. Авторы, в частности, расскажут о зарождении вузов в столице Урала. Но так как они ограничены форматом издания, в красках описать соперничество с соседними городами (а оно было — например, с Пермью) не смогут. Поэтому URA.RU попросило замглавы редколлегии, ведущего научного сотрудника института истории и археологии УрО РАН Константина Бугрова раскрыть детали вне рамок проекта. По словам Бугрова, до конца 19 века специалистов в горном деле приходилось готовить в Санкт-Петербурге, а то и в Германии. Ближайшие к Уралу университеты располагались в Казани и Томске. «Было ясно, что уральский вуз — вопрос времени. Другое дело — где он откроется. Главными претендентами выступали губернская столица Пермь и горнозаводской Екатеринбург. Но дело не двигалось вплоть до 1914 года, когда гонку наконец выиграл Екатеринбург — император Николай II утвердил решение об открытии в городе Горного института», — рассказал Бугров. Но пермская деловая элита во главе с купцом Николаем Мешковым сыграла на опережение, добившись создания в Перми отделения Петроградского университета. Занятия в нем начались с октября 1916 года. «Получается, первым вузом, основанным на Урале, стал Горный институт в Екатеринбурге, но первым, начавшим работу — отделение Петроградского университета в Перми. Горный в Екатеринбурге открыл двери для студентов только осенью 1917 года — трудно было придумать менее подходящее время! В 1918—1919 годах оба вуза толком не работали: Урал был охвачен гражданской войной», — напомнил ученый. В 1919 году Пермский университет (он уже не был филиалом петроградского вуза) возобновил работу, собирался вернуться к работе и Горный институт в Екатеринбурге под началом геолога Константина Матвеева. Но советская власть скорректировала план: в 1920-м на базе Горного института создали Уральский университет. Профессура Горного сопротивлялась, но безрезультатно. «Хотя Пермь и утратила статус губернского центра в 1923 году, вплоть до конца 1920-х по своему научному потенциалу она оставалась не менее весомой. Но уже к началу следующего десятилетия чаша весов склонилась на сторону Екатеринбурга-Свердловска. Пермская либеральная профессура так и не нашла общего языка с советской властью. На рубеже 1920-х — 1930-х годов многие специалисты покинули город», — добавил Бугров. В Екатеринбурге противостояние тоже было, но металлурги и химики куда быстрее нашли общий язык с руководством Уральской области. Ведь занимались прикладной наукой, востребованной в эпоху больших задач, индустриализации. В результате к административному статусу Екатеринбурга-Свердловска добавился научно-образовательный. В 1930-х годов на базе старого Уральского университета образовался целый ряд вузов — индустриальный (будущий УПИ), горный, лесотехнический, а также организованный в 1931 году Свердловский госуниверситет — будущий УрГУ. Собственным «классическим» образованием Свердловск обзавелся в 1940-х, когда в структуре УрГУ появились гуманитарные факультеты. Выход книги, задуманной мэрией и вице-спикером заксо Виктором Маслаковым, запланирован на весну. В ней будет в два раза больше статей, чем в энциклопедии 2002 года, — почти три тысячи.