Курганские дорожники назвали причину, которая мешает убирать снег

Курганские дорожники столкнулись со сложностями во время уборки снега

В мэрии отметили, что ресурсы техники для уборки снега ограничены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на узких улицах дорожные рабочие не могут сразу убрать снег, потому что это получается сделать только во время его вывоза. Об этом представители власти сообщили на портале «Обратись».

«Сначала расчищается проезжая часть в колонне, затем места где не зашла техника — проезды, парковки и т. д. В связи с узостью улицы работы по расчистке необходимо выполнять одновременно с вывозом снега», — рассказали представители департамента развития городского хозяйства.

Так представители мэрии ответили жителю города, который жаловался, что все парковочные карманы улицы Советской от улицы Ленина до улицы Пролетарской были засыпаны снегом. В администрации ответили, что улицы убирают круглосуточно, но ресурсы техники и рабочей силы не безграничны. «Работы по вывозу снежных накоплений ведутся начиная с центральных магистральных улиц, улиц с движением общественного транспорта, постепенно расчищается вся улично-дорожная сеть», — добавили в мэрии.

Ранее горожане жаловались, что парковку и остановку около железнодорожного вокзала не чистили от снега. По их словам, из-за сугробов курганцам сложно было заходить в автобусы и выходить на остановке.