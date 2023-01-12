12 января 2023

Тюменка выжила после удара ножом в шею от возлюбленного

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Женщина смогла убежать от нападавшего и позвать на помощь Фото:

Жительница Тюменской области смогла спастись после нанесенного ей возлюбленным удара ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области. Женщина смогла убежать от злоумышленника и позвать на помощь.

«По версии следствия, 8 января 2023 года, в вечернее время, между сожителями во время распития спиртных напитков в комнате общежития, расположенного в рабочем поселке Голышманово произошла ссора на почве ревности», — сообщает ведомство. Мужчина схватил нож и нанес своей сожительнице удар в шею. Женщина смогла оказать активное сопротивление и обратиться за помощью к соседям. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавляет пресс-служба следственного комитета.

Ранее агентство рассказывало о том, как житель Тюменской области ударил ножницами свою сожительницу за отказ выпить. Женщина также осталась жива. По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим и злоупотреблял горячительными напитками.

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Жительница Тюменской области смогла спастись после нанесенного ей возлюбленным удара ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области. Женщина смогла убежать от злоумышленника и позвать на помощь. «По версии следствия, 8 января 2023 года, в вечернее время, между сожителями во время распития спиртных напитков в комнате общежития, расположенного в рабочем поселке Голышманово произошла ссора на почве ревности», — сообщает ведомство. Мужчина схватил нож и нанес своей сожительнице удар в шею. Женщина смогла оказать активное сопротивление и обратиться за помощью к соседям. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавляет пресс-служба следственного комитета. Ранее агентство рассказывало о том, как житель Тюменской области ударил ножницами свою сожительницу за отказ выпить. Женщина также осталась жива. По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим и злоупотреблял горячительными напитками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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