Тюменка выжила после удара ножом в шею от возлюбленного

13 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Женщина смогла убежать от нападавшего и позвать на помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюменской области смогла спастись после нанесенного ей возлюбленным удара ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области. Женщина смогла убежать от злоумышленника и позвать на помощь. «По версии следствия, 8 января 2023 года, в вечернее время, между сожителями во время распития спиртных напитков в комнате общежития, расположенного в рабочем поселке Голышманово произошла ссора на почве ревности», — сообщает ведомство. Мужчина схватил нож и нанес своей сожительнице удар в шею. Женщина смогла оказать активное сопротивление и обратиться за помощью к соседям. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавляет пресс-служба следственного комитета. Ранее агентство рассказывало о том, как житель Тюменской области ударил ножницами свою сожительницу за отказ выпить. Женщина также осталась жива. По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим и злоупотреблял горячительными напитками.

Жительница Тюменской области смогла спастись после нанесенного ей возлюбленным удара ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Тюменской области. Женщина смогла убежать от злоумышленника и позвать на помощь. «По версии следствия, 8 января 2023 года, в вечернее время, между сожителями во время распития спиртных напитков в комнате общежития, расположенного в рабочем поселке Голышманово произошла ссора на почве ревности», — сообщает ведомство. Мужчина схватил нож и нанес своей сожительнице удар в шею. Женщина смогла оказать активное сопротивление и обратиться за помощью к соседям. Пострадавшей оказана медицинская помощь, добавляет пресс-служба следственного комитета. Ранее агентство рассказывало о том, как житель Тюменской области ударил ножницами свою сожительницу за отказ выпить. Женщина также осталась жива. По информации УМВД, мужчина неоднократно был судим и злоупотреблял горячительными напитками.