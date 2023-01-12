Пермяк нанял и обманул рабочих, которые незаконно вырубили лес

ГУ МВД: пермяка будут судить за незаконную рубку леса на 17 млн рублей

По вине мужчины было незаконно вырублено 258 деревьев Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Пермском крае следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя Кунгура. Мужчине предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений. Установлено, что в результате его действий был вырублен лес на сумму более 17 миллионов рублей. При этом обвиняемый обманул своих рабочих.

«Незаконную рубку деревьев вблизи села Гамы выявили работники лесничества в июле 2021 года. Установлено, что молодой человек самовольно увеличил границы делянки, на которую у него имелись правоустанавливающие документы. Для этого нанес соответствующие метки на стволы деревьев и ввел в заблуждение наемных работников, которые в дальнейшем произвели рубку на обозначенном лесном участке», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Таким образом было незаконно заготовлено 258 деревьев пород ель, сосна, пихта, береза, осина. Лесным насаждениям нанесен ущерб, являющийся по закону особо крупным размером. При обыске у мужчины изъяты часть древесины, грузовой автомобиль и трактор. На все имущество наложен арест на сумму порядка 12 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция завершила расследование против жителя Усть-Кишерти Пермского края, которого обвинили в незаконной рубке леса на 6,5 млн рублей. Древесину вывозили на пилораму в Кунгурском районе, где готовили к сбыту.