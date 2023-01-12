12 января 2023

В Курганской области раскрыли, сколько зарабатывали местные чиновники

В Курганской области опубликовали сведения о зарплатах местных чиновников за 2021 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Статистики опубликовали данные о зарплатах курганских чиновников Фото:

Чиновники Курганской области в 2021 году в среднем получали 49,4 тысячи рублей. Данная информация появилась на сайте Свердловскстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных органов и органов местного самоуправления Курганской области за 2021 год: 49 409 рублей», — сообщается в документе, посвященном доходам госслужащим. По сравнению с предыдущим годом уровень заработных плат чиновников вырос на 7%.

Самые высокие зарплаты были у служащих судов и прокуратуры — 79 709 рубля. Меньше остальных получали работники распорядительно-исполнительных органов муниципальных образований — в среднем 25 931 рубль.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Курганской области рассказал, где в Кургане можно заработать до 100 тысяч рублей. Подобные вакансии имеются на оборонно-промышленных предприятиях региона.

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Чиновники Курганской области в 2021 году в среднем получали 49,4 тысячи рублей. Данная информация появилась на сайте Свердловскстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных органов и органов местного самоуправления Курганской области за 2021 год: 49 409 рублей», — сообщается в документе, посвященном доходам госслужащим. По сравнению с предыдущим годом уровень заработных плат чиновников вырос на 7%. Самые высокие зарплаты были у служащих судов и прокуратуры — 79 709 рубля. Меньше остальных получали работники распорядительно-исполнительных органов муниципальных образований — в среднем 25 931 рубль. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Курганской области рассказал, где в Кургане можно заработать до 100 тысяч рублей. Подобные вакансии имеются на оборонно-промышленных предприятиях региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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