В Курганской области раскрыли, сколько зарабатывали местные чиновники

В Курганской области опубликовали сведения о зарплатах местных чиновников за 2021 год

Статистики опубликовали данные о зарплатах курганских чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники Курганской области в 2021 году в среднем получали 49,4 тысячи рублей. Данная информация появилась на сайте Свердловскстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных органов и органов местного самоуправления Курганской области за 2021 год: 49 409 рублей», — сообщается в документе, посвященном доходам госслужащим. По сравнению с предыдущим годом уровень заработных плат чиновников вырос на 7%.

Самые высокие зарплаты были у служащих судов и прокуратуры — 79 709 рубля. Меньше остальных получали работники распорядительно-исполнительных органов муниципальных образований — в среднем 25 931 рубль.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Курганской области рассказал, где в Кургане можно заработать до 100 тысяч рублей. Подобные вакансии имеются на оборонно-промышленных предприятиях региона.