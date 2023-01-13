Десятки силовиков стянули в центр Екатеринбурга

Куйвашев и Якушев под охраной силовиков простились с создателем ракет «Калибр»

В Драмтеатре простились с известным уральским конструктором Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в Драмтеатре простились с известным конструктором Павлом Камневым, который являлся разработчиком ракет «Калибр». Мероприятие проходило в закрытом формате, на него приехали первые лица города и области, сообщает корреспондент URA.RU c места событий.

На прощание с Павлом Камневым приехали полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие чиновники, а также представители оборонно-промышленных предприятий. Некоторые подъезжали к зданию целыми делегациями на автобусах.

Прощание с конструктором состоялось в Драматическом театре на Октябрьской площади. За порядком следили десятки полицейских.

Павел Камнев скончался на 86-м году жизни. Он являлся научным руководителем концерна ВКО „Алмаз — Антей“, героем Труда РФ. Ранее Камнев возглавлял КБ «Новатор», где и разработал «Калибры». «Калибр» — это дозвуковая крылатая ракета большой дальности, при запуске с носителя летит по особой траектории. Отличается высокой эффективностью благодаря технологичности и скрытности применения.