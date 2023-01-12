Власти Березников попросили помощи с уборкой снега

Одно из предприятий уже помогло городу в уборке снега
Администрация Березников (Пермский край) попросила городские предприятия помочь с уборкой снега. Об этом мэрия написала в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
«Администрация города направила письма на крупные предприятия Березников с просьбой оказать поддержку в уборке снега», — говорится в группе. Одно из предприятий города уже помогло почистить дороги.
Пока работы проводились только на центральных улицах и в микрорайоне Любимов. Было убрано более 5 тыс. кубометров снега. В декабре предыдущего года жители некоторых улиц Березников сами выходили на уборку снега у домов. О своей акции они объявили в соцсетях.
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