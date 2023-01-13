На электричках Екатеринбург — Челябинск увеличили количество вагонов

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СвЖД добавит по одному вагону на рейсы Екатеринбург — Челябинск

Свердловская железная дорога увеличивает количество вагонов на рейсах Екатеринбург — Челябинск. Нововведение будет действовать только три дня, сообщает пресс-служба СвЖД в telegram-канале.

«В связи с большой популярностью маршрута увеличиваем количество вагонов в пригородных поездах Челябинск — Екатеринбург. 13, 14 и 15 января в составе пригородных поездов будет курсировать три вагона вместо обычных двух», — рассказали в СвЖД.

Изменения затронут не все рейсы, а только некоторые: Челябинск — Екатеринбург в 6:39 и Екатеринбург — Челябинск в 18:00. СвЖД уже увеличивала количество вагонов на рейсах Екатеринбург — Челябинск в новогодние праздники. Поводом стали жалобы пассажиров, которым пришлось в тесноте добираться из одного города в другой

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Свердловская железная дорога увеличивает количество вагонов на рейсах Екатеринбург — Челябинск. Нововведение будет действовать только три дня, сообщает пресс-служба СвЖД в telegram-канале. «В связи с большой популярностью маршрута увеличиваем количество вагонов в пригородных поездах Челябинск — Екатеринбург. 13, 14 и 15 января в составе пригородных поездов будет курсировать три вагона вместо обычных двух», — рассказали в СвЖД. Изменения затронут не все рейсы, а только некоторые: Челябинск — Екатеринбург в 6:39 и Екатеринбург — Челябинск в 18:00. СвЖД уже увеличивала количество вагонов на рейсах Екатеринбург — Челябинск в новогодние праздники. Поводом стали жалобы пассажиров, которым пришлось в тесноте добираться из одного города в другой
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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