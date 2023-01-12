Курганские коммунальщики превратили дорогу в опасную

Горожане заметили, что возле вокзала не убирали снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле железнодорожного вокзала возникла опасность аварийных ситуаций на дороге из-за большого количества снега, который вовремя не убрали коммунальные службы с парковки. Данная информация размещена 13 января в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в связи с обильными снегопадами в Кургане на автомобильной парковке железнодорожного вокзала образовалось значительное количество снега, который не вывозился коммунальными службами. Доступ к объектам транспортной инфраструктуры был затруднен. Кроме того, создавалась возможность аварийных ситуаций с автомобилями. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье пассажиров», — указано в сообщении.

Прокуратура организовала проверку после публикации URA.RU о жалобе жителей на неубранный снег возле вокзала. Новость заметили 10 января. Парковку полностью очистили от снега 12 января.

Ранее представители мэрии сообщали, что на узких улицах города дорожники могут убрать снег только в момент его вывоза. Сотрудники администрации добавили, что улицы убирают круглосуточно, но ресурсы техники и рабочей силы не безграничны.