В Тюмени отказались принять в школу ребенка из Таджикистана

13 января 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Мальчика не взяли в школу из-за того, что он не говорил по-русски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская школа отказалась обучать мальчика из Таджикистана, так как ребенок не говорил на русском языке. Информация об этом содержится в проекте соццентра «Капельки дождя», получившего президентский грант на обучение несовершеннолетних иностранцев. При этом законодательство РФ не содержит требований к знанию языка для приема детей мигрантов в школы. «Летом 2022 года в наш центр обратился отец 10-летнего мальчика. Мужчина, раньше приезжавший в Россию только на заработки, решил перевезти семью из Таджикистана и получить российское гражданство. Так вот, мальчика не взяли не то что в четвертый класс, а вообще отказали в приеме в школу, потому что он ни слова не знает по-русски!» — говорится в проекте социального центра «Капельки дождя». В учреждении семье оказали помощь: мальчик, как и еще 30 его сверстников, проходили обучение с педагогами центра. Программа закончилась в ноябре. На возобновление занятий нужны были средства, которые «Капельки дождя» и получили, выиграв в конкурсе Фонда президентских грантов. Получить комментарий в самом центре не удалось: на звонки URA.RU там не ответили. Однако информацию о ситуации, складывающейся с детьми-иностранцами в Тюмени, агентству предоставил собственный источник в сфере образования региона. «По сути, школа нарушила федеральный закон и должна понести ответственность. Не существует требований к знанию языка для детей-иностранцев. Более того, сейчас в школах региона такие дети обучаются, хоть и не успешно. Проблема стоит остро, речь идет даже не о сотнях, а о тысячах детей, которые не понимают, что им говорит учитель. Это отвлекает от процесса, делая его сложным как для педагогов, так и для вообще всех детей в классе. Но решать такие вопросы на региональном уровне невозможно, выход нужно искать и регламентировать на уровне страны», — рассказал инсайдер URA.RU. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская школа отказалась обучать мальчика из Таджикистана, так как ребенок не говорил на русском языке. Информация об этом содержится в проекте соццентра «Капельки дождя», получившего президентский грант на обучение несовершеннолетних иностранцев. При этом законодательство РФ не содержит требований к знанию языка для приема детей мигрантов в школы. «Летом 2022 года в наш центр обратился отец 10-летнего мальчика. Мужчина, раньше приезжавший в Россию только на заработки, решил перевезти семью из Таджикистана и получить российское гражданство. Так вот, мальчика не взяли не то что в четвертый класс, а вообще отказали в приеме в школу, потому что он ни слова не знает по-русски!» — говорится в проекте социального центра «Капельки дождя». В учреждении семье оказали помощь: мальчик, как и еще 30 его сверстников, проходили обучение с педагогами центра. Программа закончилась в ноябре. На возобновление занятий нужны были средства, которые «Капельки дождя» и получили, выиграв в конкурсе Фонда президентских грантов. Получить комментарий в самом центре не удалось: на звонки URA.RU там не ответили. Однако информацию о ситуации, складывающейся с детьми-иностранцами в Тюмени, агентству предоставил собственный источник в сфере образования региона. «По сути, школа нарушила федеральный закон и должна понести ответственность. Не существует требований к знанию языка для детей-иностранцев. Более того, сейчас в школах региона такие дети обучаются, хоть и не успешно. Проблема стоит остро, речь идет даже не о сотнях, а о тысячах детей, которые не понимают, что им говорит учитель. Это отвлекает от процесса, делая его сложным как для педагогов, так и для вообще всех детей в классе. Но решать такие вопросы на региональном уровне невозможно, выход нужно искать и регламентировать на уровне страны», — рассказал инсайдер URA.RU. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.