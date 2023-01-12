В Тюмени отказались принять в школу ребенка из Таджикистана

Тюменская школа отказалась обучать мальчика из Таджикистана, так как ребенок не говорил на русском языке. Информация об этом содержится в проекте соццентра «Капельки дождя», получившего президентский грант на обучение несовершеннолетних иностранцев. При этом законодательство РФ не содержит требований к знанию языка для приема детей мигрантов в школы.
«Летом 2022 года в наш центр обратился отец 10-летнего мальчика. Мужчина, раньше приезжавший в Россию только на заработки, решил перевезти семью из Таджикистана и получить российское гражданство. Так вот, мальчика не взяли не то что в четвертый класс, а вообще отказали в приеме в школу, потому что он ни слова не знает по-русски!» — говорится в проекте социального центра «Капельки дождя».
В учреждении семье оказали помощь: мальчик, как и еще 30 его сверстников, проходили обучение с педагогами центра. Программа закончилась в ноябре. На возобновление занятий нужны были средства, которые «Капельки дождя» и получили, выиграв в конкурсе Фонда президентских грантов.
Получить комментарий в самом центре не удалось: на звонки URA.RU там не ответили. Однако информацию о ситуации, складывающейся с детьми-иностранцами в Тюмени, агентству предоставил собственный источник в сфере образования региона.
«По сути, школа нарушила федеральный закон и должна понести ответственность. Не существует требований к знанию языка для детей-иностранцев. Более того, сейчас в школах региона такие дети обучаются, хоть и не успешно. Проблема стоит остро, речь идет даже не о сотнях, а о тысячах детей, которые не понимают, что им говорит учитель. Это отвлекает от процесса, делая его сложным как для педагогов, так и для вообще всех детей в классе. Но решать такие вопросы на региональном уровне невозможно, выход нужно искать и регламентировать на уровне страны», — рассказал инсайдер URA.RU.
Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
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Тюменская школа отказалась обучать мальчика из Таджикистана, так как ребенок не говорил на русском языке. Информация об этом содержится в проекте соццентра «Капельки дождя», получившего президентский грант на обучение несовершеннолетних иностранцев. При этом законодательство РФ не содержит требований к знанию языка для приема детей мигрантов в школы. «Летом 2022 года в наш центр обратился отец 10-летнего мальчика. Мужчина, раньше приезжавший в Россию только на заработки, решил перевезти семью из Таджикистана и получить российское гражданство. Так вот, мальчика не взяли не то что в четвертый класс, а вообще отказали в приеме в школу, потому что он ни слова не знает по-русски!» — говорится в проекте социального центра «Капельки дождя». В учреждении семье оказали помощь: мальчик, как и еще 30 его сверстников, проходили обучение с педагогами центра. Программа закончилась в ноябре. На возобновление занятий нужны были средства, которые «Капельки дождя» и получили, выиграв в конкурсе Фонда президентских грантов. Получить комментарий в самом центре не удалось: на звонки URA.RU там не ответили. Однако информацию о ситуации, складывающейся с детьми-иностранцами в Тюмени, агентству предоставил собственный источник в сфере образования региона. «По сути, школа нарушила федеральный закон и должна понести ответственность. Не существует требований к знанию языка для детей-иностранцев. Более того, сейчас в школах региона такие дети обучаются, хоть и не успешно. Проблема стоит остро, речь идет даже не о сотнях, а о тысячах детей, которые не понимают, что им говорит учитель. Это отвлекает от процесса, делая его сложным как для педагогов, так и для вообще всех детей в классе. Но решать такие вопросы на региональном уровне невозможно, выход нужно искать и регламентировать на уровне страны», — рассказал инсайдер URA.RU. Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.