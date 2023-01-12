12 января 2023

Пермячку будут судить за убийство малолетнего сына

В Перми завершено уголовное дело матери, убившей собственного ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника полиции Каргапольского района Дениса Мурашова. Курган, приговор, судья, суд
Материалы уголовного дела направлены в суд Фото:

Пермские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летней жительницы Ленинского района города. Ее обвиняют в убийстве собственного малолетнего сына.

«Следствием установлено, что в ночное время первого февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 13 ударов руками и тупым предметом по голове своему 8-месячному сыну. От полученных травм ребенок скончался на месте», — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

В тот же день женщина была задержана. В отношении нее в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячку подозревают в убийстве собственной дочери. По версии следствия, женщина зарезала шестилетнего ребенка.

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Пермские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летней жительницы Ленинского района города. Ее обвиняют в убийстве собственного малолетнего сына. «Следствием установлено, что в ночное время первого февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 13 ударов руками и тупым предметом по голове своему 8-месячному сыну. От полученных травм ребенок скончался на месте», — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю. В тот же день женщина была задержана. В отношении нее в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячку подозревают в убийстве собственной дочери. По версии следствия, женщина зарезала шестилетнего ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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