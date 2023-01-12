Пермячку будут судить за убийство малолетнего сына

В Перми завершено уголовное дело матери, убившей собственного ребенка

13 января 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Материалы уголовного дела направлены в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летней жительницы Ленинского района города. Ее обвиняют в убийстве собственного малолетнего сына. «Следствием установлено, что в ночное время первого февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 13 ударов руками и тупым предметом по голове своему 8-месячному сыну. От полученных травм ребенок скончался на месте», — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю. В тот же день женщина была задержана. В отношении нее в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячку подозревают в убийстве собственной дочери. По версии следствия, женщина зарезала шестилетнего ребенка.

Пермские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летней жительницы Ленинского района города. Ее обвиняют в убийстве собственного малолетнего сына. «Следствием установлено, что в ночное время первого февраля 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 13 ударов руками и тупым предметом по голове своему 8-месячному сыну. От полученных травм ребенок скончался на месте», — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю. В тот же день женщина была задержана. В отношении нее в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячку подозревают в убийстве собственной дочери. По версии следствия, женщина зарезала шестилетнего ребенка.