Губернатор Шумков поздравил курганцев с «неофициальным праздником»

Старый Новый год курганцы встретили по традиции на Троицкой площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона со Старым Новым годом, назвав его «неофициальным праздником». Пожелание курганцам он озвучил в своем telegram-канале.

«Пусть Старый Новый год не является официальным праздником. Но его любят. Друзья мои, пожелания мои просты: смотреть вперед — с надеждой, назад — с благодарностью, вверх — с верой, по сторонам — с любовью», — написал Шумков в telegram-канале.

Старый Новый год в Кургане отметили народными гуляниями и шествием Дедов Морозов. По традиции праздничные мероприятия провели на Троицкой площади, их подготовили учреждения культуры и дополнительного образования. В ближайшие несколько дней на открытых городских площадках также проведут развлекательные мероприятия, посвященные предстоящему празднику — Крещению.