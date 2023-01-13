13 января 2023

Губернатор Шумков поздравил курганцев с «неофициальным праздником»

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Иллюминация. Курган, праздник, новогодняя елка, город курган, новый год, иллюминация, площадь ленина
Старый Новый год курганцы встретили по традиции на Троицкой площади Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона со Старым Новым годом, назвав его «неофициальным праздником». Пожелание курганцам он озвучил в своем telegram-канале.

«Пусть Старый Новый год не является официальным праздником. Но его любят. Друзья мои, пожелания мои просты: смотреть вперед — с надеждой, назад — с благодарностью, вверх — с верой, по сторонам — с любовью», — написал Шумков в telegram-канале.

Старый Новый год в Кургане отметили народными гуляниями и шествием Дедов Морозов. По традиции праздничные мероприятия провели на Троицкой площади, их подготовили учреждения культуры и дополнительного образования. В ближайшие несколько дней на открытых городских площадках также проведут развлекательные мероприятия, посвященные предстоящему празднику — Крещению.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона со Старым Новым годом, назвав его «неофициальным праздником». Пожелание курганцам он озвучил в своем telegram-канале. «Пусть Старый Новый год не является официальным праздником. Но его любят. Друзья мои, пожелания мои просты: смотреть вперед — с надеждой, назад — с благодарностью, вверх — с верой, по сторонам — с любовью», — написал Шумков в telegram-канале. Старый Новый год в Кургане отметили народными гуляниями и шествием Дедов Морозов. По традиции праздничные мероприятия провели на Троицкой площади, их подготовили учреждения культуры и дополнительного образования. В ближайшие несколько дней на открытых городских площадках также проведут развлекательные мероприятия, посвященные предстоящему празднику — Крещению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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