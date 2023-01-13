На курганском заводе расследуют несчастный случай с сотрудником

Несчастный случай на Шадринском автоагрегатном заводе расследует Гострудинспекция Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госинспекция труда в Курганской области начала расследование несчастного случая с работником на Шадринском автоагрегатном заводе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию несчастного случая с работником АО „Шадринский автоагрегатный завод“. В ходе ковки детали произошел выброс заготовки, в результате которого работник предприятия получил повреждения, относящиеся по степени тяжести к тяжелым», — указано на сайте Роструда.

Сейчас Гострудинспекция выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. Шадринский автоагрегатный завод — предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании. Оно производит автоагрегаты: радиаторы систем охлаждения двигателей, радиаторов систем отопления, отопительно-вентиляционных установок.