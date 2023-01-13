13 января 2023

На курганском заводе расследуют несчастный случай с сотрудником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шадринский Автоагрегатный завод (ШААЗ). Шадринск, шааз, шадринский автоагрегатный завод
Несчастный случай на Шадринском автоагрегатном заводе расследует Гострудинспекция Фото:

Госинспекция труда в Курганской области начала расследование несчастного случая с работником на Шадринском автоагрегатном заводе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию несчастного случая с работником АО „Шадринский автоагрегатный завод“. В ходе ковки детали произошел выброс заготовки, в результате которого работник предприятия получил повреждения, относящиеся по степени тяжести к тяжелым», — указано на сайте Роструда.

Сейчас Гострудинспекция выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. Шадринский автоагрегатный завод — предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании. Оно производит автоагрегаты: радиаторы систем охлаждения двигателей, радиаторов систем отопления, отопительно-вентиляционных установок.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Госинспекция труда в Курганской области начала расследование несчастного случая с работником на Шадринском автоагрегатном заводе. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Государственная инспекция труда в Курганской области приступила к расследованию несчастного случая с работником АО „Шадринский автоагрегатный завод“. В ходе ковки детали произошел выброс заготовки, в результате которого работник предприятия получил повреждения, относящиеся по степени тяжести к тяжелым», — указано на сайте Роструда. Сейчас Гострудинспекция выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. Шадринский автоагрегатный завод — предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании. Оно производит автоагрегаты: радиаторы систем охлаждения двигателей, радиаторов систем отопления, отопительно-вентиляционных установок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...