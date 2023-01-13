13 января 2023

Курганский депутат ГД отправил подарок сыну участника спецоперации

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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков отправил подарок в канун Старого Нового года Фото:

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков отправил подарок мальчику, чей отец участвует в спецоперации на Украине. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале.

«В канун Старого Нового года подарил тринадцатилетнему Роману из села Ушаково автомат с гидрогелевыми шариками и сладкий подарок. Папа Ромы сейчас участвует в спецоперации. Когда отцы участвуют в боевых действиях, их семьи нуждаются во внимании и поддержке», — написал Александр Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал отправить подарок мальчику из Петухово. «Елка губернатора», как пояснили в пресс-службе, исполнит желания 40 детей из региона.

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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков отправил подарок мальчику, чей отец участвует в спецоперации на Украине. Об этом парламентарий написал в своем telegram-канале. «В канун Старого Нового года подарил тринадцатилетнему Роману из села Ушаково автомат с гидрогелевыми шариками и сладкий подарок. Папа Ромы сейчас участвует в спецоперации. Когда отцы участвуют в боевых действиях, их семьи нуждаются во внимании и поддержке», — написал Александр Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал отправить подарок мальчику из Петухово. «Елка губернатора», как пояснили в пресс-службе, исполнит желания 40 детей из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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