РИАН: ВСУ уничтожили поселок Опытное

ВСУ вели обстрел поселка с дальних позиций, рассказал местный житель Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили населенный пункт Опытное (Донецкая народная республика), пока он находился под их контролем. Об этом РИА Новости рассказал эвакуированный житель поселка Александр Щербин.

«Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей. Если там хоть один дом остался, это хорошо», — сказал Александр Щербин в разговоре с агентством. Житель населенного пункта добавил, что беспричинное разрушение домов для украинских солдат — обычная практика.

По словам жителя Опытного, ВСУ вели обстрел населенного пункта с дальних позиций. «Мы еще не могли понять: слышим выстрел, буквально секунда — и прилет под дом. Мы смотрим — а это в километре же. Там же украинцы стоят», — пояснил Щербин.

Российские военные взяли Опытное под свой контроль 18 ноября. Об этом сообщали в Минобороны России, отмечает «Национальная служба новостей». Военкор URA.RU Евгений Линин уточнял, что российские военные вели штурм населенного пункта на протяжении нескольких недель.