Жители челябинского города пожаловались на нашествие мошек в подъезде жилого дома

Жильцы дома подали заявку в управляющую компанию с просьбой провести дезинфекцию Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители города Бакал (Челябинская область) пожаловались на армию мошек, которая поселилась в подъезде дома на улице Пугачева, 7.

«Обычный подвал и подъезд дома на улице Пугачева,7. Январские мошки! Помимо фекальных рек в подвале и вони, в нескольких подъездах этого дома подселились такие жители», — написала горожанка Светлана Запольская на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Автор поста уточнила, что 9 января в управляющую компанию была подана заявка на экстренную обработку подвала и подъездов из-за нашествия мошек. Пока никаких мер по устранению насекомых принято не было. Получить оперативный комментарий от управляющей компании не удалось.

В новогодние каникулы в Бакале случилась коммунальная катастрофа, по результатам расследования которой было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Из-за засора канализация начала бежать по улицам города. 9 января в городе ввели режим повышенной готовности. Из-за этой ситуации губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом в 2023 году совещании раскритиковал власти Бакала за плохую работу во время праздников.

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