13 января 2023
12 января 2023

Двухкомнатную квартиру в Тюмени сдают по цене коттеджа с бассейном в Подмосковье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, стол, интерьер, обеденная зона, кухня
В квартире выполнен дизайнерский ремонт Фото:

За первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в Тюмени придется заплатить 187 тысяч рублей. За подобную сумму в Подмосковье можно арендовать коттедж с бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Двухкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров. Цена — 110 тысяч рублей в месяц, комиссия 77 тысяч. Дом находится в шаговой доступности от улицы Республики», — сообщает хозяин.

В квартире, расположенной на 11 этаже, выполнен дизайнерский ремонт. Внутри есть две спальни, гардеробная и гостиная, объединенная с кухней. Как указала хозяин, разрешается проживание с детьми.

За 190 тысяч рублей в месяц в Подмосковье можно арендовать коттедж площадью 350 квадратных метров. «Дом расположен на участке 12 соток. Дизайнерская внутренняя отделка. Вся необходимая новая техника и мебель. На участке лесные деревья», — написал хозяин дома на Avito.

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За первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в Тюмени придется заплатить 187 тысяч рублей. За подобную сумму в Подмосковье можно арендовать коттедж с бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Двухкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров. Цена — 110 тысяч рублей в месяц, комиссия 77 тысяч. Дом находится в шаговой доступности от улицы Республики», — сообщает хозяин. В квартире, расположенной на 11 этаже, выполнен дизайнерский ремонт. Внутри есть две спальни, гардеробная и гостиная, объединенная с кухней. Как указала хозяин, разрешается проживание с детьми. За 190 тысяч рублей в месяц в Подмосковье можно арендовать коттедж площадью 350 квадратных метров. «Дом расположен на участке 12 соток. Дизайнерская внутренняя отделка. Вся необходимая новая техника и мебель. На участке лесные деревья», — написал хозяин дома на Avito.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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