Двухкомнатную квартиру в Тюмени сдают по цене коттеджа с бассейном в Подмосковье. Фото

14 января 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В квартире выполнен дизайнерский ремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU За первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в Тюмени придется заплатить 187 тысяч рублей. За подобную сумму в Подмосковье можно арендовать коттедж с бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Двухкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров. Цена — 110 тысяч рублей в месяц, комиссия 77 тысяч. Дом находится в шаговой доступности от улицы Республики», — сообщает хозяин. В квартире, расположенной на 11 этаже, выполнен дизайнерский ремонт. Внутри есть две спальни, гардеробная и гостиная, объединенная с кухней. Как указала хозяин, разрешается проживание с детьми. За 190 тысяч рублей в месяц в Подмосковье можно арендовать коттедж площадью 350 квадратных метров. «Дом расположен на участке 12 соток. Дизайнерская внутренняя отделка. Вся необходимая новая техника и мебель. На участке лесные деревья», — написал хозяин дома на Avito.

За первый месяц жизни в двухкомнатной квартире в Тюмени придется заплатить 187 тысяч рублей. За подобную сумму в Подмосковье можно арендовать коттедж с бассейном. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Двухкомнатная квартира площадью 120 квадратных метров. Цена — 110 тысяч рублей в месяц, комиссия 77 тысяч. Дом находится в шаговой доступности от улицы Республики», — сообщает хозяин. В квартире, расположенной на 11 этаже, выполнен дизайнерский ремонт. Внутри есть две спальни, гардеробная и гостиная, объединенная с кухней. Как указала хозяин, разрешается проживание с детьми. За 190 тысяч рублей в месяц в Подмосковье можно арендовать коттедж площадью 350 квадратных метров. «Дом расположен на участке 12 соток. Дизайнерская внутренняя отделка. Вся необходимая новая техника и мебель. На участке лесные деревья», — написал хозяин дома на Avito.