Пермские танцоры снялись для рекламы сети ресторанов быстрого питания
Пермские танцоры стали новым лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King. Команда DS crew снялась в рекламном ролике, который распространяется с соцсетях.
«Пермская команда DS crew берет новые высоты! Сегодня ребята стали новым рекламным лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King», — написано в группе «Афиша Пермь. Куда сходить БЕСПЛАТНО!».
О том, что пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года команда DS Crew выиграла миллион рублей и была признана лучшим коллективом проекта в категории «Команды», заняв второе место в финальном голосовании.
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