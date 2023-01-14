Пермская танцевальная команда DS Crew стала рекламным лицом сети ресторанов Burger King. Видео

15 января 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Пермские танцоры снялись для рекламы сети ресторанов быстрого питания Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермские танцоры стали новым лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King. Команда DS crew снялась в рекламном ролике, который распространяется с соцсетях. «Пермская команда DS crew берет новые высоты! Сегодня ребята стали новым рекламным лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King», — написано в группе «Афиша Пермь. Куда сходить БЕСПЛАТНО!». О том, что пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года команда DS Crew выиграла миллион рублей и была признана лучшим коллективом проекта в категории «Команды», заняв второе место в финальном голосовании.

Пермские танцоры стали новым лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King. Команда DS crew снялась в рекламном ролике, который распространяется с соцсетях. «Пермская команда DS crew берет новые высоты! Сегодня ребята стали новым рекламным лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King», — написано в группе «Афиша Пермь. Куда сходить БЕСПЛАТНО!». О том, что пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года команда DS Crew выиграла миллион рублей и была признана лучшим коллективом проекта в категории «Команды», заняв второе место в финальном голосовании.