14 января 2023
13 января 2023

Пермская танцевальная команда DS Crew стала рекламным лицом сети ресторанов Burger King. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие 300 ресторана Burger King в России. Екатеринбург, бургер кинг, воздушные шарики, открытие, burger king, праздник
Пермские танцоры снялись для рекламы сети ресторанов быстрого питания Фото:

Пермские танцоры стали новым лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King. Команда DS crew снялась в рекламном ролике, который распространяется с соцсетях.

«Пермская команда DS crew берет новые высоты! Сегодня ребята стали новым рекламным лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King», — написано в группе «Афиша Пермь. Куда сходить БЕСПЛАТНО!».

О том, что пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года команда DS Crew выиграла миллион рублей и была признана лучшим коллективом проекта в категории «Команды», заняв второе место в финальном голосовании.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермские танцоры стали новым лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King. Команда DS crew снялась в рекламном ролике, который распространяется с соцсетях. «Пермская команда DS crew берет новые высоты! Сегодня ребята стали новым рекламным лицом сети ресторанов быстрого питания Burger King», — написано в группе «Афиша Пермь. Куда сходить БЕСПЛАТНО!». О том, что пермские танцоры завоевали главный приз проекта «Новые танцы» на ТНТ, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года команда DS Crew выиграла миллион рублей и была признана лучшим коллективом проекта в категории «Команды», заняв второе место в финальном голосовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...