Ангарский маньяк, убивший больше 80 женщин, захотел попасть в зону СВО

Михаил Попков заявил о своем желании попасть в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский серийный убийца и насильник Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», заявил о желании отправится в зону спецоперации. Ему вменяется убийство 81 женщины. О своем желании заявил сам преступник.

«Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это полдела. Но мне еще может никто не предложил», — завил пожизненно осужденный Попков. Он рассказывал о своем желании отправится в зону спецоперации корреспонденту «Вести Иркутск».

Михаил Попков был осужден за убийство 81 женщины. Прозвище «ангарский» маньяк получил из-за места совершения преступлений — Ангарск Иркутской области. Его жертвами были девушки в возрасте от 17 до 38 лет. За совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков был осужден на пожизненное лишение свободы, передает РАПСИ.