Британский политик призвал не помогать танками «нацистскому режиму Зеленского»

15 января 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Великобритании следует не развивать конфликт на Украине поставками танков, заявил Дэвид Куртен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Великобритании не должно затягивать украинский конфликт поставками танков «нацистскому режиму президента Украины Владимира Зеленского». Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен. «[Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак ошибается, отправляя британские танки на Украину. Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать украинский конфликт, а не затягивать его, поддерживая зараженный нацистами режим Зеленского», — написал политик в своем twitter-аккаунте. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 14 января Соединенное Королевство одобрило поставки танков Challenger 2 для ВСУ. 15 января британская газета Daily Mirror сообщила о том, что Украина получит еще и боевые вертолеты.

Правительство Великобритании не должно затягивать украинский конфликт поставками танков «нацистскому режиму президента Украины Владимира Зеленского». Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен. «[Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак ошибается, отправляя британские танки на Украину. Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать украинский конфликт, а не затягивать его, поддерживая зараженный нацистами режим Зеленского», — написал политик в своем twitter-аккаунте. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 14 января Соединенное Королевство одобрило поставки танков Challenger 2 для ВСУ. 15 января британская газета Daily Mirror сообщила о том, что Украина получит еще и боевые вертолеты.