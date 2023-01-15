Политолог объяснил, как поправки в Конституцию позволили присоединить новые территории к РФ

Политолог Рудаков: изменение Конституции дало России право защитить людей Донбасса

15 января 2020 года президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с инициативой конституционной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Конституционная реформа 2020 года позволила России воссоединиться с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, так как государство следовало поправкам о гарантиях поддержки соотечественников. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

«Конституционные изменения содержали полноценные гарантии поддержки соотечественников, где говорилось, что эти гарантии касаются осуществления их прав, обеспечения защиты их интересов, сохранения их идентичности, прежде всего, культурной. События минувшего года показали, что эти положения не просто декларация, а они служат для государства руководством к действию. Можно сказать, что во исполнение этих конституционных положений и состоялось воссоединение России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, освобождение миллионов наших соотечественников», — сказал Александр Рудаков.

Кроме того, поправки в Конституции позволили стране укрепить суверенитет, подчеркнул специалист. «Речь идет об отмене приоритета международных правовых норм над российским законодательством. Это положение носило колониальный характер. Оно ограничивало наш суверенитет, несло потенциальную угрозу нанесению ущерба нашим интересам, интересам наших граждан», — уточнил политолог.

По словам Рудакова, многие международные институты «терпят деградацию». «Многие международные правовые институции деградируют и превращаются в инструмент Запада для ослабления и подавления России. При чем этот процесс деградации затронул даже Организацию Объединенных Наций (ООН). Благодаря конституционным преобразованиям суверенитет России теперь укреплен в максимальной степени и государство не даст реализоваться угрозе использования международных институтов или международно-правовых договоров в интересах Запада и тех сил, которые хотели бы подавить или ослабить Россию», — уверил эксперт.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с инициативой конституционной реформы. Он предложил несколько пунктов, которые легли в основу поправок. Также в России появилась рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в которую вошли известные правоведы, общественные деятели, политики, врачи, деятели культуры и другие. Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. За предложенные поправки проголосовали более 58 миллионов россиян.