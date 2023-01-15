Магнитогорцы жалуются на проблемы с общественным транспортом

16 января 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Жители города жалуются, что общественный транспорт плохо ходит по проспекту Ленина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Магнитогорцы жалуются на проблемы с общественным транспортом. Об этом жители города рассказывают в соцсетях. «Речь идет об остановке „Изумруд“ в сторону Арены. Если выйти с работы в 20:55, то еще есть шанс успеть на маршрутку, которая приезжает к остановке в 21:00, но далеко не всегда удается это сделать! Пришел позже и все, уехать просто невозможно!!! А ближайшая маршрутка это номер 59, которая приезжает в 21:40±. И приходится ждать транспорт по 40 минут. Администрация вечно ссылается на то, что транспорт частный и ничего нельзя сделать! Уважаемый глава города, сделайте уже хоть что-нибудь, умоляю!!!», — пишет читательница в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Пост собрал десятки комментариев. Большинство других читателей делилось своими впечатлениями от вечерних поездок. Так, одна из комментаторов, Анастасия М., написала: «В пятницу стояла на остановке „Океан“ после 8 часов вечера. Минут 50 прошло, если не больше, не было ни одной маршрутки и трамвая, в сторону гортеатра. Итог — села на трамвай который шел в сторону проходных, на круговом вышла, пошла в сторону Бетонстроя. Встретила трех наркоманов, которые искали закладки, в итоге только был вариант уехать на трамвае 4. Я за этот путь, пока доехала до дома, чуть не поседела. Администрация, примите меры!!!». Другая читательница паблика, Любовь Л., задается вопросом, почему по проспекту Ленина, одной из двух главных улиц Правобережья, транспорт ходит так плохо. URA.RU отправило запрос по поводу жалоб жителей в администрацию Магнитогорска. На момент публикации новости (8 утра 16 января) он еще не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Магнитогорцы жалуются на проблемы с общественным транспортом. Об этом жители города рассказывают в соцсетях. «Речь идет об остановке „Изумруд“ в сторону Арены. Если выйти с работы в 20:55, то еще есть шанс успеть на маршрутку, которая приезжает к остановке в 21:00, но далеко не всегда удается это сделать! Пришел позже и все, уехать просто невозможно!!! А ближайшая маршрутка это номер 59, которая приезжает в 21:40±. И приходится ждать транспорт по 40 минут. Администрация вечно ссылается на то, что транспорт частный и ничего нельзя сделать! Уважаемый глава города, сделайте уже хоть что-нибудь, умоляю!!!», — пишет читательница в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Пост собрал десятки комментариев. Большинство других читателей делилось своими впечатлениями от вечерних поездок. Так, одна из комментаторов, Анастасия М., написала: «В пятницу стояла на остановке „Океан“ после 8 часов вечера. Минут 50 прошло, если не больше, не было ни одной маршрутки и трамвая, в сторону гортеатра. Итог — села на трамвай который шел в сторону проходных, на круговом вышла, пошла в сторону Бетонстроя. Встретила трех наркоманов, которые искали закладки, в итоге только был вариант уехать на трамвае 4. Я за этот путь, пока доехала до дома, чуть не поседела. Администрация, примите меры!!!». Другая читательница паблика, Любовь Л., задается вопросом, почему по проспекту Ленина, одной из двух главных улиц Правобережья, транспорт ходит так плохо. URA.RU отправило запрос по поводу жалоб жителей в администрацию Магнитогорска. На момент публикации новости (8 утра 16 января) он еще не был получен.