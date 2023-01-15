В Ливане заявили о поражении НАТО в Донбассе

Al-Bina: взятие армией РФ Соледара говорит о крахе тактики НАТО в Донбассе

16 января 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Взятие Соледара открывает ВС РФ путь к наступлению на Бахмут, отметили в издании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие российскими войсками под свой контроль Соледара (Донецкая народная республика) говорит о крахе военной и оперативной тактики НАТО в Донбассе. Об этом пишет ливанское издание Al-Bina. «В стратегии, взятие российскими войсками Соледара означает, что НАТО со всей своей военной и оперативной тактикой пало под ноги русским», — пишет издание . По словам журналистов, подобный успех российской армии также говорит и о крахе украинского фронта и растворении стратегических резервов Украины и НАТО в Донбассе, ведь взятие под контроль Соледера открывает ВС РФ путь к Бахмуту — еще одному стратегически важному городу. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В Минобороны России отмечали, что город имеет важное значение для дальнейших наступательных действий, сообщает RT. Американское издание The Wall Street Jornal, ссылаясь на командира разведывательного батальона ВСУ, писало о том, что украинские военные могут сдать Бахмут без боя, если потери будут слишком велики.

Взятие российскими войсками под свой контроль Соледара (Донецкая народная республика) говорит о крахе военной и оперативной тактики НАТО в Донбассе. Об этом пишет ливанское издание Al-Bina. «В стратегии, взятие российскими войсками Соледара означает, что НАТО со всей своей военной и оперативной тактикой пало под ноги русским», — пишет издание. По словам журналистов, подобный успех российской армии также говорит и о крахе украинского фронта и растворении стратегических резервов Украины и НАТО в Донбассе, ведь взятие под контроль Соледера открывает ВС РФ путь к Бахмуту — еще одному стратегически важному городу. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В Минобороны России отмечали, что город имеет важное значение для дальнейших наступательных действий, сообщает RT. Американское издание The Wall Street Jornal, ссылаясь на командира разведывательного батальона ВСУ, писало о том, что украинские военные могут сдать Бахмут без боя, если потери будут слишком велики.