Взятие российскими войсками под свой контроль Соледара (Донецкая народная республика) говорит о крахе военной и оперативной тактики НАТО в Донбассе. Об этом пишет ливанское издание Al-Bina.
«В стратегии, взятие российскими войсками Соледара означает, что НАТО со всей своей военной и оперативной тактикой пало под ноги русским», — пишет издание. По словам журналистов, подобный успех российской армии также говорит и о крахе украинского фронта и растворении стратегических резервов Украины и НАТО в Донбассе, ведь взятие под контроль Соледера открывает ВС РФ путь к Бахмуту — еще одному стратегически важному городу.
Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В Минобороны России отмечали, что город имеет важное значение для дальнейших наступательных действий, сообщает RT. Американское издание The Wall Street Jornal, ссылаясь на командира разведывательного батальона ВСУ, писало о том, что украинские военные могут сдать Бахмут без боя, если потери будут слишком велики.
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Взятие российскими войсками под свой контроль Соледара (Донецкая народная республика) говорит о крахе военной и оперативной тактики НАТО в Донбассе. Об этом пишет ливанское издание Al-Bina. «В стратегии, взятие российскими войсками Соледара означает, что НАТО со всей своей военной и оперативной тактикой пало под ноги русским», — пишет издание. По словам журналистов, подобный успех российской армии также говорит и о крахе украинского фронта и растворении стратегических резервов Украины и НАТО в Донбассе, ведь взятие под контроль Соледера открывает ВС РФ путь к Бахмуту — еще одному стратегически важному городу. Российские военные взяли Соледар под свой контроль 12 января. В Минобороны России отмечали, что город имеет важное значение для дальнейших наступательных действий, сообщает RT. Американское издание The Wall Street Jornal, ссылаясь на командира разведывательного батальона ВСУ, писало о том, что украинские военные могут сдать Бахмут без боя, если потери будут слишком велики.