Штамм «Кракен» больше других пугает давно привившихся челябинцев

Новый штамм коронавируса пугает лишь каждого одиннадцатого челябинца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше остальных опасаются заразиться штаммом коронавируса «Кракен» жители Челябинска, которые прививались более полугода назад. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, среди остальных опасность в штамме для себя видит лишь каждый одиннадцатый.

«Новый штамм коронавируса „Кракен“ пугает только каждого одиннадцатого челябинца. Самые бесстрашные — антипрививочники. Только 7% из них боятся нового штамма», — рассказали в пресс-службе компании SuperJob.

Из трех челябинцев двое не боятся нового штамма, хотя уверены: он более заразен, чем предыдущие, но менее летален. Опасения высказывают лишь 9% горожан, однако среди жителей старше 45 лет таких больше — 12%. При этом еще больше, 13%, челябинцев боятся «Кракена» в группе прививавшихся от COVID-19 более шести месяцев назад.