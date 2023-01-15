ФК «Урал» сыграет с «Зенитом» в Арабских Эмиратах

ФК «Урал» проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах
Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда пробудет до середины февраля. Об этом URA.RU рассказал вице-президент клуба Максим Путинцев.
«Команда уже прибыла в Дубай. Там она будет готовиться к весенней части чемпионата РПЛ и Кубка России. Команда готовится сыграть с «Зенитом» и московским «Локомотивом», — отметил Путинцев.
Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал». Футболист приступил к тренировкам.
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