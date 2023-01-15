ФК «Урал» сыграет с «Зенитом» в Арабских Эмиратах

ФК «Урал» проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда пробудет до середины февраля. Об этом URA.RU рассказал вице-президент клуба Максим Путинцев.

«Команда уже прибыла в Дубай. Там она будет готовиться к весенней части чемпионата РПЛ и Кубка России. Команда готовится сыграть с «Зенитом» и московским «Локомотивом», — отметил Путинцев.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал». Футболист приступил к тренировкам.