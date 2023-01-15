15 января 2023

ФК «Урал» сыграет с «Зенитом» в Арабских Эмиратах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК
ФК «Урал» проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах Фото:

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда пробудет до середины февраля. Об этом URA.RU рассказал вице-президент клуба Максим Путинцев.

«Команда уже прибыла в Дубай. Там она будет готовиться к весенней части чемпионата РПЛ и Кубка России. Команда готовится сыграть с «Зенитом» и московским «Локомотивом», — отметил Путинцев.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал». Футболист приступил к тренировкам.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) проведет предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Там команда пробудет до середины февраля. Об этом URA.RU рассказал вице-президент клуба Максим Путинцев. «Команда уже прибыла в Дубай. Там она будет готовиться к весенней части чемпионата РПЛ и Кубка России. Команда готовится сыграть с «Зенитом» и московским «Локомотивом», — отметил Путинцев. Ранее URA.RU сообщало, что спортсмен из Украины Денис Кулаков вернулся в футбольный клуб «Урал». Футболист приступил к тренировкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...