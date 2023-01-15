15 января 2023
14 января 2023

На жителя ХМАО завели уголовное дело из-за охоты на ценных животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Мужчина незаконно добыл семь соболей Фото:

В Нижневартовском районе возбудили уголовное дело на браконьера, который охотился на соболей. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Полицейскими Нижневартовского района возбуждено уголовное дело за незаконную добычу соболей. Накануне участковым уполномоченным полиции совместно с инспекторами Природнадзора-Югры установлен неработающий 36-летний местный житель, который незаконно добыл 7 особей соболя. В настоящее время соболь входит в перечень особо ценных диких животных», — говорится на сайте ведомства.

Охотник ловил животных с помощью капканов в лесу рядом с селом Большой Ларьяк. Мужчина планировал продать шкуры зверей, а тушки скормить собакам. При этом разрешения на охоту у жителя не было. «Ущерб, причиненный природным ресурсам, оценивается в 105 тысяч рублей», — добавляют в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали браконьера, убивавшего животных из Красной книги. Инспекторы окружного природнадзора вместе с силовиками задержали нарушителя без охотничьего билета и разрешения на отстрел животных около села Ларьяк.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовском районе возбудили уголовное дело на браконьера, который охотился на соболей. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО. «Полицейскими Нижневартовского района возбуждено уголовное дело за незаконную добычу соболей. Накануне участковым уполномоченным полиции совместно с инспекторами Природнадзора-Югры установлен неработающий 36-летний местный житель, который незаконно добыл 7 особей соболя. В настоящее время соболь входит в перечень особо ценных диких животных», — говорится на сайте ведомства. Охотник ловил животных с помощью капканов в лесу рядом с селом Большой Ларьяк. Мужчина планировал продать шкуры зверей, а тушки скормить собакам. При этом разрешения на охоту у жителя не было. «Ущерб, причиненный природным ресурсам, оценивается в 105 тысяч рублей», — добавляют в полиции. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали браконьера, убивавшего животных из Красной книги. Инспекторы окружного природнадзора вместе с силовиками задержали нарушителя без охотничьего билета и разрешения на отстрел животных около села Ларьяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...