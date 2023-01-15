На жителя ХМАО завели уголовное дело из-за охоты на ценных животных

Мужчина незаконно добыл семь соболей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нижневартовском районе возбудили уголовное дело на браконьера, который охотился на соболей. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.

«Полицейскими Нижневартовского района возбуждено уголовное дело за незаконную добычу соболей. Накануне участковым уполномоченным полиции совместно с инспекторами Природнадзора-Югры установлен неработающий 36-летний местный житель, который незаконно добыл 7 особей соболя. В настоящее время соболь входит в перечень особо ценных диких животных», — говорится на сайте ведомства.

Охотник ловил животных с помощью капканов в лесу рядом с селом Большой Ларьяк. Мужчина планировал продать шкуры зверей, а тушки скормить собакам. При этом разрешения на охоту у жителя не было. «Ущерб, причиненный природным ресурсам, оценивается в 105 тысяч рублей», — добавляют в полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поймали браконьера, убивавшего животных из Красной книги. Инспекторы окружного природнадзора вместе с силовиками задержали нарушителя без охотничьего билета и разрешения на отстрел животных около села Ларьяк.