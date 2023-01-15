Цена на загородную землю в Перми упала почти в два раза

16 января 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Средняя цена за сотку земли в Перми — 225 тыс. рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми за 2022 год цены на землю под индивидуальное жилищное строительство упали на 178%. Такими данными с URA.RU поделились специалисты федеральной базы недвижимости Restate. В базе с данными по динамике цен, которая имеется в распоряжении URA.RU, указано, что за год средняя цена на участки в Перми упали на 178%. В начале 2022 года сотка земли в городе стоила 717 тысяч рублей, на конец периода — 258 тысяч рублей. В то же время за год выросла цена на загородные дома — на 5% с 8,1 млн рублей до 8,5 млн рублей. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах страны. Так цены значительно снизились на участки под ИЖС в Новосибирске (-212%), Омске (-660%), Воронеже (-627%), Сочи (-225%), Тюмени (-410%), Ижевске (-290), Ставрополе (-198%). Немного выросли цены в Москве (+83%), Санкт-Петербурге (+45%), Казани (+66%). Специалисты объяснили такую динамику тем, что продаж земли в 2022 году было крайне мало, поэтому даже несколько продаж могли значительно поменять всю статистику.

В Перми за 2022 год цены на землю под индивидуальное жилищное строительство упали на 178%. Такими данными с URA.RU поделились специалисты федеральной базы недвижимости Restate. В базе с данными по динамике цен, которая имеется в распоряжении URA.RU, указано, что за год средняя цена на участки в Перми упали на 178%. В начале 2022 года сотка земли в городе стоила 717 тысяч рублей, на конец периода — 258 тысяч рублей. В то же время за год выросла цена на загородные дома — на 5% с 8,1 млн рублей до 8,5 млн рублей. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах страны. Так цены значительно снизились на участки под ИЖС в Новосибирске (-212%), Омске (-660%), Воронеже (-627%), Сочи (-225%), Тюмени (-410%), Ижевске (-290), Ставрополе (-198%). Немного выросли цены в Москве (+83%), Санкт-Петербурге (+45%), Казани (+66%). Специалисты объяснили такую динамику тем, что продаж земли в 2022 году было крайне мало, поэтому даже несколько продаж могли значительно поменять всю статистику.