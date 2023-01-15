15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В Тюменской области грабитель с топором сбежал, испугавшись крика

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Пьяный рецидивист пошел на разбой с топором, но его напугали Фото:

Пьяный мужчина с топором захотел обокрасть хозяев частного дома в одном из сел Ишимского района (Тюменская область), однако испугался крика и сбежал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

«Нетрезвый, ранее судимый 45-летний мужчина решил совершить преступление в селе Мизоново Ишимского района. Он взял топор и зашел в первый попавшийся дом. Угрожая 80-летнему хозяину, преступник потребовал денег. В этот момент, увидев происходящее, дочь потерпевшего закричала, после чего злоумышленник поспешно скрылся», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Он признался в попытке разбоя и был арестован. Преступнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

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Пьяный мужчина с топором захотел обокрасть хозяев частного дома в одном из сел Ишимского района (Тюменская область), однако испугался крика и сбежал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Нетрезвый, ранее судимый 45-летний мужчина решил совершить преступление в селе Мизоново Ишимского района. Он взял топор и зашел в первый попавшийся дом. Угрожая 80-летнему хозяину, преступник потребовал денег. В этот момент, увидев происходящее, дочь потерпевшего закричала, после чего злоумышленник поспешно скрылся», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Он признался в попытке разбоя и был арестован. Преступнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет, со штрафом до одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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