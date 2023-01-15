В Тюменской области грабитель с топором сбежал, испугавшись крика

16 января 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Пьяный рецидивист пошел на разбой с топором, но его напугали Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пьяный мужчина с топором захотел обокрасть хозяев частного дома в одном из сел Ишимского района (Тюменская область), однако испугался крика и сбежал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Нетрезвый, ранее судимый 45-летний мужчина решил совершить преступление в селе Мизоново Ишимского района. Он взял топор и зашел в первый попавшийся дом. Угрожая 80-летнему хозяину, преступник потребовал денег. В этот момент, увидев происходящее, дочь потерпевшего закричала, после чего злоумышленник поспешно скрылся», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Он признался в попытке разбоя и был арестован. Преступнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

Пьяный мужчина с топором захотел обокрасть хозяев частного дома в одном из сел Ишимского района (Тюменская область), однако испугался крика и сбежал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «Нетрезвый, ранее судимый 45-летний мужчина решил совершить преступление в селе Мизоново Ишимского района. Он взял топор и зашел в первый попавшийся дом. Угрожая 80-летнему хозяину, преступник потребовал денег. В этот момент, увидев происходящее, дочь потерпевшего закричала, после чего злоумышленник поспешно скрылся», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Он признался в попытке разбоя и был арестован. Преступнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет, со штрафом до одного миллиона рублей.