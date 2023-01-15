Жители ХМАО заявили, что не боятся «кракена»

Нового штамма коронавируса боится лишь каждый 11 житель ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство жителей ХМАО говорят, что не боятся нового штамма коронавируса — «кракена». Вируса опасается лишь каждый одиннадцатый югорчанин. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

«Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием „кракен“ пугает только каждого одиннадцатого жителя Югры», — говорят аналитики. При этом, по данным исследования, больше всех опасаются заразиться респонденты, которые прививались от ковида более шести месяцев назад.

Ранее URA.RU рассказывало, что врач из ХМАО назвала отличия свиного гриппа от COVID-19. Для гриппа характерны ломота, высокая температура и сухой кашель, а отсутствие обоняния, одышка, боль в горле и заложенность носа чаще говорят о заражении коронавирусной инфекцией.