15 января 2023

Челябинскому юристу подожгли офис

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Поджег офиса неизвестными лицами произошел ночью Фото:

В Челябинске неизвестные подожгли офис юридической компании «Николаев, Церр и Партнеры». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному инциденту возбужденно уголовное дело.

«Офис ЮК „Николаев, Церр и Партнеры“ находится в Калининском районе в одном из домов по улице Каслинская. Поджег офиса неизвестными лицами произошел ночью, 15 января. В районном отделе полиции возбужденно уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что полиция опрашивает жильцов ближайших домов. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник URA.RU в правоохранительных органах отметил, что злоумышленник оставил на месте преступления пластиковую бутылку, пакет и окурки. Дозвонится до руководства пострадавшей компании «Николаев, Церр и Партнеры» редакции не удалось.

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В Челябинске неизвестные подожгли офис юридической компании «Николаев, Церр и Партнеры». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному инциденту возбужденно уголовное дело. «Офис ЮК „Николаев, Церр и Партнеры“ находится в Калининском районе в одном из домов по улице Каслинская. Поджег офиса неизвестными лицами произошел ночью, 15 января. В районном отделе полиции возбужденно уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе отметили, что полиция опрашивает жильцов ближайших домов. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Источник URA.RU в правоохранительных органах отметил, что злоумышленник оставил на месте преступления пластиковую бутылку, пакет и окурки. Дозвонится до руководства пострадавшей компании «Николаев, Церр и Партнеры» редакции не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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