Челябинскому юристу подожгли офис

Поджег офиса неизвестными лицами произошел ночью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске неизвестные подожгли офис юридической компании «Николаев, Церр и Партнеры». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному инциденту возбужденно уголовное дело.

«Офис ЮК „Николаев, Церр и Партнеры“ находится в Калининском районе в одном из домов по улице Каслинская. Поджег офиса неизвестными лицами произошел ночью, 15 января. В районном отделе полиции возбужденно уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что полиция опрашивает жильцов ближайших домов. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник URA.RU в правоохранительных органах отметил, что злоумышленник оставил на месте преступления пластиковую бутылку, пакет и окурки. Дозвонится до руководства пострадавшей компании «Николаев, Церр и Партнеры» редакции не удалось.