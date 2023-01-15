Москва даст миллиарды рублей на модернизацию свердловского ЖКХ

Свердловская область получит почти 5 миллиардов рублей на модернизацию ветхой инфраструктуры ЖКХ. Соответсвующую сумму необходимо освоить до 2025. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Деньги выделяются на проекты, которые необходимо реализовать в течение двух лет. В 2023 году Свердловская область получит 1,17 миллиарда рублей, в 2024 году — 3,7 миллиарда. Деньги будут направлены на реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения и водоснабжения. В том числе капремонт централизованной ливневой системы», — сказано в сообщении ДИПа.
Ранее федеральные власти одобрили заявку губернатора Евгения Куйвашева. Деньги выделяются в рамках президентской программы.
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Свердловская область получит почти 5 миллиардов рублей на модернизацию ветхой инфраструктуры ЖКХ. Соответсвующую сумму необходимо освоить до 2025. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Деньги выделяются на проекты, которые необходимо реализовать в течение двух лет. В 2023 году Свердловская область получит 1,17 миллиарда рублей, в 2024 году — 3,7 миллиарда. Деньги будут направлены на реконструкцию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения и водоснабжения. В том числе капремонт централизованной ливневой системы», — сказано в сообщении ДИПа. Ранее федеральные власти одобрили заявку губернатора Евгения Куйвашева. Деньги выделяются в рамках президентской программы.