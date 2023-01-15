Под Екатеринбургом нашли взрывное устройство

Тротиловые шашки нашли на мусорном полигоне Екатеринбурга

16 января 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Под Екатеринбургом нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Екатеринбургом нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Безхозный предмет нашли на полигоне «Широкореченский». Такая информация опубликована в telegram-канале SHOT. «Предмет состоит из четырех тротиловых шашек с поражающими элементами. Там же обнаружены два пакета с гвоздями, часы, провода и три взрывателя. Силовики выясняют, каким образом устройство могло попасть на свалку», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на источник в силовых структурах. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Также запрос направлен в пресс-группу города Екатеринбурга. Там заявили, что информацией не владеют. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала свердловчанина, который хранил дома взрывчатку. Кроме всего, мужчина держал дома артиллерийские снаряды, патроны и наркотики.

Под Екатеринбургом нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Безхозный предмет нашли на полигоне «Широкореченский». Такая информация опубликована в telegram-канале SHOT. «Предмет состоит из четырех тротиловых шашек с поражающими элементами. Там же обнаружены два пакета с гвоздями, часы, провода и три взрывателя. Силовики выясняют, каким образом устройство могло попасть на свалку», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на источник в силовых структурах. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Также запрос направлен в пресс-группу города Екатеринбурга. Там заявили, что информацией не владеют. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала свердловчанина, который хранил дома взрывчатку. Кроме всего, мужчина держал дома артиллерийские снаряды, патроны и наркотики.