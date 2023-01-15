15 января 2023

Под Екатеринбургом нашли взрывное устройство

Тротиловые шашки нашли на мусорном полигоне Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
Под Екатеринбургом нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство Фото:

Под Екатеринбургом нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Безхозный предмет нашли на полигоне «Широкореченский». Такая информация опубликована в telegram-канале SHOT.

«Предмет состоит из четырех тротиловых шашек с поражающими элементами. Там же обнаружены два пакета с гвоздями, часы, провода и три взрывателя. Силовики выясняют, каким образом устройство могло попасть на свалку», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Также запрос направлен в пресс-группу города Екатеринбурга. Там заявили, что информацией не владеют.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала свердловчанина, который хранил дома взрывчатку. Кроме всего, мужчина держал дома артиллерийские снаряды, патроны и наркотики.

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Под Екатеринбургом нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Безхозный предмет нашли на полигоне «Широкореченский». Такая информация опубликована в telegram-канале SHOT. «Предмет состоит из четырех тротиловых шашек с поражающими элементами. Там же обнаружены два пакета с гвоздями, часы, провода и три взрывателя. Силовики выясняют, каким образом устройство могло попасть на свалку», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на источник в силовых структурах. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Также запрос направлен в пресс-группу города Екатеринбурга. Там заявили, что информацией не владеют. Ранее URA.RU писало, что ФСБ поймала свердловчанина, который хранил дома взрывчатку. Кроме всего, мужчина держал дома артиллерийские снаряды, патроны и наркотики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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