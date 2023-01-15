Мэр Кургана выехала на место пожара. Видео

16 января 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова находится на месте тушения пожара в спортивной школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова находится на месте происшествия, где загорелась детская спортивная школа по адресу ул. Гоголя, 103Б. Об этом сообщают местные СМИ. «Глава города приехала к горящему зданию. По ее словам, пострадавших, предварительно, нет», — передает корреспондент 45.RU с места событий. Издание сообщает, что горит второй этаж здания, пламя сильное, идет черный дым. По данным источника URA.RU, пожарная сигнализация сработала в помещениях вовремя. Дети и взрослые покинули школу. Причины возгорания пока неизвестны. До этого URA.RU сообщало, что, по данным МЧС, на месте работают 4 единицы техники и 21 человек личного состава. На момент написания новости к месту пожара подъезжает дополнительная техника и пожарные.

Глава города Кургана Елена Ситникова находится на месте происшествия, где загорелась детская спортивная школа по адресу ул. Гоголя, 103Б. Об этом сообщают местные СМИ. «Глава города приехала к горящему зданию. По ее словам, пострадавших, предварительно, нет», — передает корреспондент 45.RU с места событий. Издание сообщает, что горит второй этаж здания, пламя сильное, идет черный дым. По данным источника URA.RU, пожарная сигнализация сработала в помещениях вовремя. Дети и взрослые покинули школу. Причины возгорания пока неизвестны. До этого URA.RU сообщало, что, по данным МЧС, на месте работают 4 единицы техники и 21 человек личного состава. На момент написания новости к месту пожара подъезжает дополнительная техника и пожарные.