15 января 2023
14 января 2023

Мэр Кургана выехала на место пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Ситникова находится на месте тушения пожара в спортивной школе Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова находится на месте происшествия, где загорелась детская спортивная школа по адресу ул. Гоголя, 103Б. Об этом сообщают местные СМИ.

«Глава города приехала к горящему зданию. По ее словам, пострадавших, предварительно, нет», — передает корреспондент 45.RU с места событий. Издание сообщает, что горит второй этаж здания, пламя сильное, идет черный дым.

По данным источника URA.RU, пожарная сигнализация сработала в помещениях вовремя. Дети и взрослые покинули школу. Причины возгорания пока неизвестны.

До этого URA.RU сообщало, что, по данным МЧС, на месте работают 4 единицы техники и 21 человек личного состава. На момент написания новости к месту пожара подъезжает дополнительная техника и пожарные.

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Глава города Кургана Елена Ситникова находится на месте происшествия, где загорелась детская спортивная школа по адресу ул. Гоголя, 103Б. Об этом сообщают местные СМИ. «Глава города приехала к горящему зданию. По ее словам, пострадавших, предварительно, нет», — передает корреспондент 45.RU с места событий. Издание сообщает, что горит второй этаж здания, пламя сильное, идет черный дым. По данным источника URA.RU, пожарная сигнализация сработала в помещениях вовремя. Дети и взрослые покинули школу. Причины возгорания пока неизвестны. До этого URA.RU сообщало, что, по данным МЧС, на месте работают 4 единицы техники и 21 человек личного состава. На момент написания новости к месту пожара подъезжает дополнительная техника и пожарные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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