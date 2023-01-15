В Кургане на пляже открывают новую зону отдыха

Курганцев зовут на торжественное открытие новой зоны отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 21 января торжественно откроют глэмпинг на городском пляже «Голубые озера». Информация об этом опубликована 16 января на официальном сайте городской администрации.

«В субботу, 21 января состоится торжественное открытие глэмпинга „Остров“, расположенного на территории Голубых озер. Праздничная программа стартует в 12:00. Шесть домиков для гостей полностью оборудованы для проживания. Также есть сауна, гриль-дом, горки», — говорится в опубликованном сообщении. В планах у инвестора разместить на базе отдыха автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, пункт проката, лодочную станцию, беседки. В планах также сделать горизонтальную переправу на другой берег, горку, которая будет действовать зимой и летом.

Ранее URA.RU писало, что летом прошлого года на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливали VIP-домики, душевые, туалеты и мангальные зоны. Тогда представитель арендатора сообщал, что зона отдыха будет работать круглый год.