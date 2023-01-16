Арестович заподозрил СБУ в работе против Украины

16 января 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Репрессии УПЦ со стороны СБУ вредят Украине, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заподозрил СБУ в работе против страны. Причиной тому стали репрессии украинской службы безопасности в отношении православной церкви. Алексей Арестович привел в пример заголовки зарубежных СМИ. «Когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: [украинский президент Владимир] Зеленский объявил войну христианству»? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые там (в УПЦ) происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины», — заявил советник офиса президента в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи». По его словам, УПЦ посещают около 6 миллионов украинцев, которых нельзя огульно записать за это в «российские агенты». По его мнению, такие методы украинской службы безопасности только вредят стране. Ранее Зеленский подписал указ о запрете православной церкви на украинской территории. Эксперты считают, что президент таким образом продолжает курс экс-главы страны Петра Порошенко на дискредитацию УПЦ и разобщение Москвы и Киева, напоминает RT. Также сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ. Причиной тому стала поддержка священника референдума о вхождении Запорожья в состав РФ, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заподозрил СБУ в работе против страны. Причиной тому стали репрессии украинской службы безопасности в отношении православной церкви. Алексей Арестович привел в пример заголовки зарубежных СМИ. «Когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: [украинский президент Владимир] Зеленский объявил войну христианству»? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые там (в УПЦ) происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины», — заявил советник офиса президента в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи». По его словам, УПЦ посещают около 6 миллионов украинцев, которых нельзя огульно записать за это в «российские агенты». По его мнению, такие методы украинской службы безопасности только вредят стране. Ранее Зеленский подписал указ о запрете православной церкви на украинской территории. Эксперты считают, что президент таким образом продолжает курс экс-главы страны Петра Порошенко на дискредитацию УПЦ и разобщение Москвы и Киева, напоминает RT. Также сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против диакона одной из церквей Запорожской епархии канонической УПЦ. Причиной тому стала поддержка священника референдума о вхождении Запорожья в состав РФ, пишет Life.