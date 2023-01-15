15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Власти ЯНАО проводят масштабную реорганизацию общественной палаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, дума, документы, заседание, гордума
В общественной палате объединяют отделы по обеспечению деятельности уполномоченных Фото:

Правительство ЯНАО оптимизирует деятельность аппарата общественной палаты, объединяя несколько отделов в один. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Внесение изменений в штатное расписание связано с оптимизацией деятельности „Аппарата общественной палаты“ и более рациональным распределением полномочий. Оптимизируются отделы по обеспечению деятельности уполномоченных: по правам ребенка, человека и предпринимателей. Теперь будет один отдел на всех уполномоченных», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе пояснили, что оптимизация упростит документооборот и повысит эффективность взаимодействия уполномоченных. Таким образом, с 1 апреля 2013 года в аппарате Общественной палаты будут работать 13 сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что член общественной палаты Евгений Кириллов перешел в Законодательное собрание ЯНАО. Он был избран председателем общественного совета заксобрания.

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Правительство ЯНАО оптимизирует деятельность аппарата общественной палаты, объединяя несколько отделов в один. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Внесение изменений в штатное расписание связано с оптимизацией деятельности „Аппарата общественной палаты“ и более рациональным распределением полномочий. Оптимизируются отделы по обеспечению деятельности уполномоченных: по правам ребенка, человека и предпринимателей. Теперь будет один отдел на всех уполномоченных», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что оптимизация упростит документооборот и повысит эффективность взаимодействия уполномоченных. Таким образом, с 1 апреля 2013 года в аппарате Общественной палаты будут работать 13 сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что член общественной палаты Евгений Кириллов перешел в Законодательное собрание ЯНАО. Он был избран председателем общественного совета заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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