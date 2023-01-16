На «Екатеринбург Арене» устроят рок-фестиваль с Кипеловым и Гариком Сукачевым

На «Екатеринбург Арене» в июне пройдет рок-фестиваль «Кардиограмма»

16 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В течение двух дней рокеры будут радовать поклонников своей музыкой на главном стадионе Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Екатеринбург Арене» пройдет рок-фестиваль «Кардиограмма» с именитыми рок-звездами. Среди гостей ожидаются Гарик Сукачев, Кипелов, Чиж&Ко, группы «Анимация», «Мураками», Uma2rman и другие. Мероприятие пройдет 10 и 11 июня. Соответствующая информация появилась на сайте фестиваля. «Лето 2023 в Екатеринбурге обещает быть очень жарким и эмоциональным, ведь 10—11 июня 2023 года на площадке „Екатеринбург Арена“ состоится двухдневный музыкальный фестиваль „Кардиограмма“. Впервые в России музыкальный фестиваль пройдет в рамках стадиона, тем более такого», — заявляют организаторы. На двухнедельный фестиваль в качестве музыкальных гостей приглашены Кипелов, Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, Чиж&Ко, Вадим Самойлов, Сурганова и оркестр, а также группы «Мураками», «Анимация», «Эпидемия», Uma2rman, F.P.G., «Ундервуд», «Гран-КуражЪ» и «КерамикА». Зрителям обещают две сцены: «вечернюю», которую установят внутри чаши арены — на футбольном поле, и «дневную» — на территории стадиона. Концертная программа будет длится с 10.00 до 22.30. Стоимость билетов зависит от места: от 2000 до 8000 рублей в фан-зоне, 3500 рублей на танцполе, 15 000 рублей в зоне гостеприимства, 20 000 рублей в VIP-ложе напротив сцены.

На «Екатеринбург Арене» пройдет рок-фестиваль «Кардиограмма» с именитыми рок-звездами. Среди гостей ожидаются Гарик Сукачев, Кипелов, Чиж&Ко, группы «Анимация», «Мураками», Uma2rman и другие. Мероприятие пройдет 10 и 11 июня. Соответствующая информация появилась на сайте фестиваля. «Лето 2023 в Екатеринбурге обещает быть очень жарким и эмоциональным, ведь 10—11 июня 2023 года на площадке „Екатеринбург Арена“ состоится двухдневный музыкальный фестиваль „Кардиограмма“. Впервые в России музыкальный фестиваль пройдет в рамках стадиона, тем более такого», — заявляют организаторы. На двухнедельный фестиваль в качестве музыкальных гостей приглашены Кипелов, Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, Чиж&Ко, Вадим Самойлов, Сурганова и оркестр, а также группы «Мураками», «Анимация», «Эпидемия», Uma2rman, F.P.G., «Ундервуд», «Гран-КуражЪ» и «КерамикА». Зрителям обещают две сцены: «вечернюю», которую установят внутри чаши арены — на футбольном поле, и «дневную» — на территории стадиона. Концертная программа будет длится с 10.00 до 22.30. Стоимость билетов зависит от места: от 2000 до 8000 рублей в фан-зоне, 3500 рублей на танцполе, 15 000 рублей в зоне гостеприимства, 20 000 рублей в VIP-ложе напротив сцены.