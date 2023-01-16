В Советском районе Челябинска выставят на продажу землю под жилищное строительство

Общая площадь участка — 300 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском районе Челябинска «ДОМ.РФ» выставит на продажу земли общей площадью 30 га под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Речь идет о двух участках в Советском районе Челябинска общей площадью 30 га. В рамках реализации проекта КРТ здесь предполагается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с общей площадью жилья не менее 141 тысячи квадратных метров, с размещением объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, проведением благоустройства и озеленения. Застройку победителю аукциона будет рекомендовано возводить с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением „зеленого“ стандарта для многоквартирного жилья, который действует с 1 ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Также в госкорпорации отметили, что по итогам очередного заседания правительственной комиссии, помимо Челябинска, «ДОМ.РФ» проведет аукционы на право реализации проектов КРТ в Иркутской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Общий градпотенциал участков составит более 1,2 млн квадратных метров жилья.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска также в рамках проекта о комплексном развитии территорий (КРТ) в границах улиц Электростальской — Минина — шоссе Металлургов — Пожарской было решено выделить участок под новый микрорайон. Площадь земель составит 7000 квадратных метров.