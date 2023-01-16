В Советском районе Челябинска выставят на продажу землю под жилищное строительство

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Начало строительства на Алом поле. Челябинск, алое поле, забор, стройка
Общая площадь участка — 300 тысяч квадратных метров Фото:

В Советском районе Челябинска «ДОМ.РФ» выставит на продажу земли общей площадью 30 га под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Речь идет о двух участках в Советском районе Челябинска общей площадью 30 га. В рамках реализации проекта КРТ здесь предполагается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с общей площадью жилья не менее 141 тысячи квадратных метров, с размещением объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, проведением благоустройства и озеленения. Застройку победителю аукциона будет рекомендовано возводить с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением „зеленого“ стандарта для многоквартирного жилья, который действует с 1 ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Также в госкорпорации отметили, что по итогам очередного заседания правительственной комиссии, помимо Челябинска, «ДОМ.РФ» проведет аукционы на право реализации проектов КРТ в Иркутской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Общий градпотенциал участков составит более 1,2 млн квадратных метров жилья.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска также в рамках проекта о комплексном развитии территорий (КРТ) в границах улиц Электростальской — Минина — шоссе Металлургов — Пожарской было решено выделить участок под новый микрорайон. Площадь земель составит 7000 квадратных метров.

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В Советском районе Челябинска «ДОМ.РФ» выставит на продажу земли общей площадью 30 га под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Речь идет о двух участках в Советском районе Челябинска общей площадью 30 га. В рамках реализации проекта КРТ здесь предполагается многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с общей площадью жилья не менее 141 тысячи квадратных метров, с размещением объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, проведением благоустройства и озеленения. Застройку победителю аукциона будет рекомендовано возводить с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением „зеленого“ стандарта для многоквартирного жилья, который действует с 1 ноября 2022 года», — сообщили в пресс-службе «ДОМ.РФ». Также в госкорпорации отметили, что по итогам очередного заседания правительственной комиссии, помимо Челябинска, «ДОМ.РФ» проведет аукционы на право реализации проектов КРТ в Иркутской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Общий градпотенциал участков составит более 1,2 млн квадратных метров жилья. Ранее в Металлургическом районе Челябинска также в рамках проекта о комплексном развитии территорий (КРТ) в границах улиц Электростальской — Минина — шоссе Металлургов — Пожарской было решено выделить участок под новый микрорайон. Площадь земель составит 7000 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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