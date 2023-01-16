В Курганской области назвали основные политические интриги в 2023 году

Главными политическими интригами в Курганской области станут перестановки в муниципалитетах и подготовка к выборам

16 января 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

В Курганской области готовятся к президентским выборам и кадровым перестановкам в муниципалитетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области главными политическими событиями в наступившем году станут перестановки в муниципалитетах, а также подготовка к президентским и губернаторским выборам. Таким мнением с URA.RU поделились несколько источников, близких к региональным властям. «В наступившем году основными событиями в курганской политике станут кадровые перестановки в муниципалитетах и подготовка к выборам, которые пройдут в 2024 году», — сообщил инсайдер. В частности, отметил он, особое внимание стоит уделить Варгашинскому, Катайскому и Далматовскому округам. «После муниципальной реформы в этих территориях будут объявлены конкурсы по отбору кандидатур на пост глав округов. Стоит ждать каких-то изменений», — подчеркнул источник. Другой инсайдер из политического окружения пояснил, что в этом году стоит ожидать установок перед выборами президента и губернатора, которое пройдут в следующем году. Политолог Сергей Ширяев подчеркнул, что несмотря на то, что в 2023 году в Курганской области нет крупных выборных кампаний, а пройдут только муниципальные, скучно не будет. «Кроме подготовки к президентским и губернаторским выборам, не стоит забывать о предстоящих выборах в Курганскую гордуму. Будет интересно смотреть, как начнут потенциальные кандидаты в депутаты себя проявлять, какие новые лица появятся в списках претендентов», — отметил эксперт. Также, по его словам, весь год будут возникать разговоры пойдет ли губернатор Курганской области Вадим Шумков на второй срок или уедет из региона. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что этот год станет ключевым по подготовке к выборам в 2024 году. «Из-за этого некоторые политические процессы, которые необходимо будет регулировать и купировать. И для губернатора региона это будет некой проверкой в плане того, как он держит внутриполитическую ситуацию в регионе», — заключил Безделов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в начале года заговорили о вероятной отставке губернатора региона Вадима Шумкова и его повышении. По мнению инсайдеров агентства, это может быть началом новой избирательной кампании. Также политологи сообщали, что в этом году муниципальные выборы могут пойти по непредсказуемому сценарию. В 2023 году будут выбирать депутатов дум Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. После назначат и проведут конкурсы по избранию глав округов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области главными политическими событиями в наступившем году станут перестановки в муниципалитетах, а также подготовка к президентским и губернаторским выборам. Таким мнением с URA.RU поделились несколько источников, близких к региональным властям. «В наступившем году основными событиями в курганской политике станут кадровые перестановки в муниципалитетах и подготовка к выборам, которые пройдут в 2024 году», — сообщил инсайдер. В частности, отметил он, особое внимание стоит уделить Варгашинскому, Катайскому и Далматовскому округам. «После муниципальной реформы в этих территориях будут объявлены конкурсы по отбору кандидатур на пост глав округов. Стоит ждать каких-то изменений», — подчеркнул источник. Другой инсайдер из политического окружения пояснил, что в этом году стоит ожидать установок перед выборами президента и губернатора, которое пройдут в следующем году. Политолог Сергей Ширяев подчеркнул, что несмотря на то, что в 2023 году в Курганской области нет крупных выборных кампаний, а пройдут только муниципальные, скучно не будет. «Кроме подготовки к президентским и губернаторским выборам, не стоит забывать о предстоящих выборах в Курганскую гордуму. Будет интересно смотреть, как начнут потенциальные кандидаты в депутаты себя проявлять, какие новые лица появятся в списках претендентов», — отметил эксперт. Также, по его словам, весь год будут возникать разговоры пойдет ли губернатор Курганской области Вадим Шумков на второй срок или уедет из региона. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что этот год станет ключевым по подготовке к выборам в 2024 году. «Из-за этого некоторые политические процессы, которые необходимо будет регулировать и купировать. И для губернатора региона это будет некой проверкой в плане того, как он держит внутриполитическую ситуацию в регионе», — заключил Безделов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в начале года заговорили о вероятной отставке губернатора региона Вадима Шумкова и его повышении. По мнению инсайдеров агентства, это может быть началом новой избирательной кампании. Также политологи сообщали, что в этом году муниципальные выборы могут пойти по непредсказуемому сценарию. В 2023 году будут выбирать депутатов дум Варгашинского, Катайского и Далматовского округов. После назначат и проведут конкурсы по избранию глав округов.