Мужчина, обокравший школу в Екатеринбурге, был судим за педофилию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
По данным источников, мужчина перед кражей освободился из колонии Фото:

Мужчина, который во время новогодних каникул украл из школы №83 ноутбуки и микшерный пульт, ранее отбывал наказание за преступление, связанное с педофилией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Когда мужика задержали, его пробили — недавно освободился из мест лишения свободы. Статья о педофилии», — сообщил собеседник агентства.

Другой источник URA.RU сообщил, что рецидивист несколько дней работал в школе охранником, однако в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу опровергли эту информацию. «[Задержанный] пришел к охраннику на пост. Это происходило в новогодние каникулы, в школе никого не было», — сообщили в пресс-группе. Там не смогли подтвердить информацию о судимости задержанного за педофилию.

Ранее в полиции сообщали, что мужчина, обокравший школу, был заключен под стражу. Его подозревают в краже ноутбуков и микшерного пульта. По версии силовиков, в день преступления, он выпивал с действующим охранником школы.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Мужчина, который во время новогодних каникул украл из школы №83 ноутбуки и микшерный пульт, ранее отбывал наказание за преступление, связанное с педофилией. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Когда мужика задержали, его пробили — недавно освободился из мест лишения свободы. Статья о педофилии», — сообщил собеседник агентства. Другой источник URA.RU сообщил, что рецидивист несколько дней работал в школе охранником, однако в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу опровергли эту информацию. «[Задержанный] пришел к охраннику на пост. Это происходило в новогодние каникулы, в школе никого не было», — сообщили в пресс-группе. Там не смогли подтвердить информацию о судимости задержанного за педофилию. Ранее в полиции сообщали, что мужчина, обокравший школу, был заключен под стражу. Его подозревают в краже ноутбуков и микшерного пульта. По версии силовиков, в день преступления, он выпивал с действующим охранником школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...