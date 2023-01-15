15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В муниципалитет ЯНАО не могут найти заместителя мэра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
В администрации муниципального округа Ямальский район открыта вакансия на должность заместителя главы Фото:

В администрации муниципального округа Ямальский район открыта вакансия на должность заместителя главы, который займется вопросами коренных народов, соцзащитой и обеспечением правопорядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В настоящее время должность заместителя главы администрации Ямальского района вакантна. Она будет замещена одним из способов, предусмотренных порядком замещения управленческих должностей муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе пояснили, что полномочия, которые исполняла ушедший замглавы, распределены между работающими заместителями. Помимо этого, в сообщении сказано, что должность оказалась вакантной по причине перехода бывшего заместителя на работу в территориальный избирком.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выбран новый председатель Ямальского избиркома. Ей стала Инна Фатеева.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В администрации муниципального округа Ямальский район открыта вакансия на должность заместителя главы, который займется вопросами коренных народов, соцзащитой и обеспечением правопорядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В настоящее время должность заместителя главы администрации Ямальского района вакантна. Она будет замещена одним из способов, предусмотренных порядком замещения управленческих должностей муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что полномочия, которые исполняла ушедший замглавы, распределены между работающими заместителями. Помимо этого, в сообщении сказано, что должность оказалась вакантной по причине перехода бывшего заместителя на работу в территориальный избирком. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выбран новый председатель Ямальского избиркома. Ей стала Инна Фатеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...