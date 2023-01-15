В муниципалитет ЯНАО не могут найти заместителя мэра

16 января 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

В администрации муниципального округа Ямальский район открыта вакансия на должность заместителя главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации муниципального округа Ямальский район открыта вакансия на должность заместителя главы, который займется вопросами коренных народов, соцзащитой и обеспечением правопорядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В настоящее время должность заместителя главы администрации Ямальского района вакантна. Она будет замещена одним из способов, предусмотренных порядком замещения управленческих должностей муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что полномочия, которые исполняла ушедший замглавы, распределены между работающими заместителями. Помимо этого, в сообщении сказано, что должность оказалась вакантной по причине перехода бывшего заместителя на работу в территориальный избирком. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выбран новый председатель Ямальского избиркома. Ей стала Инна Фатеева.

В администрации муниципального округа Ямальский район открыта вакансия на должность заместителя главы, который займется вопросами коренных народов, соцзащитой и обеспечением правопорядка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «В настоящее время должность заместителя главы администрации Ямальского района вакантна. Она будет замещена одним из способов, предусмотренных порядком замещения управленческих должностей муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что полномочия, которые исполняла ушедший замглавы, распределены между работающими заместителями. Помимо этого, в сообщении сказано, что должность оказалась вакантной по причине перехода бывшего заместителя на работу в территориальный избирком. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выбран новый председатель Ямальского избиркома. Ей стала Инна Фатеева.