В Екатеринбург заходит крупный банк из Крыма

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Офис банка появится в бизнес-центре «Палладиум» Фото:

В Екатеринбург заходит Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Информация об открытии банка появилась на сайте кредитной организации.

Российский национальный коммерческий банк — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. Крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя, также имеет широкую сеть отделений в Краснодарском крае. Головной офис расположен в Симферополе.

В 2014 году РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Единственным акционером банка является государство, 100% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

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В Екатеринбург заходит Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Информация об открытии банка появилась на сайте кредитной организации. Российский национальный коммерческий банк — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. Крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя, также имеет широкую сеть отделений в Краснодарском крае. Головной офис расположен в Симферополе. В 2014 году РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Единственным акционером банка является государство, 100% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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