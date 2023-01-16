В Екатеринбург заходит крупный банк из Крыма

В Екатеринбург заходит Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Информация об открытии банка появилась на сайте кредитной организации.
Российский национальный коммерческий банк — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. Крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя, также имеет широкую сеть отделений в Краснодарском крае. Головной офис расположен в Симферополе.
В 2014 году РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Единственным акционером банка является государство, 100% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
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