В Екатеринбург заходит крупный банк из Крыма

16 января 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Офис банка появится в бизнес-центре «Палладиум» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбург заходит Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Информация об открытии банка появилась на сайте кредитной организации. Российский национальный коммерческий банк — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. Крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя, также имеет широкую сеть отделений в Краснодарском крае. Головной офис расположен в Симферополе. В 2014 году РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Единственным акционером банка является государство, 100% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

В Екатеринбург заходит Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Информация об открытии банка появилась на сайте кредитной организации. Российский национальный коммерческий банк — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. Крупнейший банк Республики Крым и города Севастополя, также имеет широкую сеть отделений в Краснодарском крае. Головной офис расположен в Симферополе. В 2014 году РНКБ стал первым российским банком, функционирующим на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Единственным акционером банка является государство, 100% акций принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).